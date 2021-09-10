防疫降級人瑞阿嬤開心學戲劇 嘉縣文化基金會藝術下鄉

受新冠肺炎疫情影響，嘉義縣文化基金會藝術下鄉延到本周開課，昨天戲劇課程前進東石鄉蔦松社區，5名長輩生平第一次接觸戲劇，從基礎開始學習，其中高齡101歲學員許吳笑阿嬤，戴口罩，跟大家手舞足蹈，動作雖緩慢，上課最認真，讓在地臉書社群「東石之美」社長余仁傑直呼「感動！」

不同年齡層不同的教學，為激發長者在戲劇上的想像力，第一堂課老師除激發大家臨場反應及手腳暖身，也請大家畫自己家附近人事物，很多長輩這輩子都沒拿過蠟筆畫圖，畫起是驚喜連連，最後再請長輩介紹自己的畫作，非常精彩。

基金會執行長陳尚雍說，去年在中埔鄉戲劇下鄉公演受歡迎，今年許多學校和社區表達有興趣，今年選定東石鄉港墘國小及蔦松社區，邀請去年獲肯定的戲劇藝術家郭奕錡老師授課，順利開課，不僅長輩開心，小朋友也感到興奮。

余仁傑感謝文化基金會帶給偏鄉村落老人學習機會，尤其遇到101歲許吳笑阿嬤，活到老學到老，「我們該跟阿嬤學習勤學不倦精神」，他逗趣說，現在遇老人家說祝福的話，千萬不要再說祝你長命百歲，因為阿嬤超過百歲，耳聰目明、身手矯健，不然一定會被翻白眼。