嘉市65歲以上接種AZ第2劑 造冊後分3日港坪體育館施打
嘉義市政府今天宣布，7月2日(含)前在嘉義市施打AZ疫苗第1劑65歲以上長者，將統一造冊後本月25、26、27日3日在港坪公園體育館施打，近日起由里長、里幹事發送通知書，請符合資格長者攜帶通知書、意願書、疫苗接種黃卡、健保卡前往港坪體育館接種。
此外，已經接種AZ第1劑且目前在長照機構或洗腎患者，市府將比照往例，由長照、洗腎機構統一為民眾施打AZ第2劑。
市府衛生局說明，之前65歲以上長者施打第1劑AZ疫苗，嘉義市大型接種站以「宇美+1」方式貼心服務，這次開啟大型接種站，將續以此方案服務要施打第2劑長者。
嘉義市衛生局指出，本次大型接種站服務的民眾是65歲以上、接種過AZ第1劑疫苗已滿10周者，施打第2劑疫苗也是AZ，由於中央並未開放混打，因此本次施打不提供莫德納及BNT疫苗；另因莫德納疫苗尚未到貨，請第1劑接種莫德納疫苗長者諒解等候。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言