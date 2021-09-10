嘉市65歲以上接種AZ第2劑 造冊後分3日港坪體育館施打

嘉義市政府今天宣布，7月2日(含)前在嘉義市施打AZ疫苗第1劑65歲以上長者，將統一造冊後本月25、26、27日3日在港坪公園體育館施打，近日起由里長、里幹事發送通知書，請符合資格長者攜帶通知書、意願書、疫苗接種黃卡、健保卡前往港坪體育館接種。

此外，已經接種AZ第1劑且目前在長照機構或洗腎患者，市府將比照往例，由長照、洗腎機構統一為民眾施打AZ第2劑。

市府衛生局說明，之前65歲以上長者施打第1劑AZ疫苗，嘉義市大型接種站以「宇美+1」方式貼心服務，這次開啟大型接種站，將續以此方案服務要施打第2劑長者。

嘉義市衛生局指出，本次大型接種站服務的民眾是65歲以上、接種過AZ第1劑疫苗已滿10周者，施打第2劑疫苗也是AZ，由於中央並未開放混打，因此本次施打不提供莫德納及BNT疫苗；另因莫德納疫苗尚未到貨，請第1劑接種莫德納疫苗長者諒解等候。