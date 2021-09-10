高中女生探討月經貧窮 催生台南市府「登月計畫」

台南市政府「登月計畫」從9月至11月試辦，提供免費衛生棉給17間偏鄉學校共692位女學生。台南市長黃偉哲太太劉育菁今天出席佳里區佳興國中「登月計畫」記者會，並轉贈衛生棉給學生，期許破除對女性月經的禁忌與迷思，也希望更多人能體諒女性月經期間的不便，讓性別平權概念從校園扎根，打造台南市成為性別友善的宜居城市。

劉育菁提到，台南市推動「登月計畫」的緣起，是由兩位高二女學生的公民作業課發想而來，認為「月經貧窮」是現代台灣社會逐漸面對的問題，於是希望地方政府能夠推動解決的策略。劉育菁也藉此鼓勵學子勇於發聲，不要小看自己的力量，共同解決社會問題。

教育局副局長王崑源表示，為落實CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）及響應聯合國永續發展目標，教育局長期推動校園性別平等教育及關懷偏鄉學子政策。除了「登月計畫」選定偏鄉學校免費提供衛生棉外，一般學校的健康中心也有提供衛生棉，供學生遇緊急情況時免費索取。面對學生青春期的身體變化，教育局也將相關議題納入課程及講座，提升學生性別平權意識，營造友善校園。