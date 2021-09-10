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台南啟動觀光工程 建設關子嶺、虎頭埤、扇形鹽田

中央社 / 台南10日電

台南市政府今天宣布啟動觀光建設工程，建設核心是白河區關子嶺、新化區虎頭埤及將軍區扇形鹽田，以推動後疫情時代觀光發展，促進觀光市場復甦。

台南市政府觀光旅旅局今天指出，市府爭取觀光前瞻建設計畫「魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌」競爭型計畫，提案的白河區關子嶺、新化區虎頭埤及將軍區扇形鹽田等3區域建設，已獲中央核定新台幣1億8600萬元建設經費。

觀旅局表示，白河區關子嶺是台南重點觀光風景區，以復古懷舊及禪風意象為主題，打造關子嶺成為懷舊悠閒的溫泉鄉。

將軍區扇形鹽田將展現台南濱海鹽業歷史風華及形塑扇形鹽田地景特色，活化利用閒置的鹽灘土地，打造濱海亮點，帶動台南濱海旅遊軸帶觀光潮。

新化區虎頭埤以虎埤泛月生態觀光基地為主題，建設全齡式地景休憩設施，營造親山親水、富含生態教育的親子環境教育場域，預定將蟋蟀館設計成生態教育館，且在周邊雜林區打造生態教育步道，並將辦理虎頭埤湖濱旅館BOT招商及爭取新化神社活化再利用。

台南市長黃偉哲說，市府將持續爭取中央經費，建設台南，也將搭配各項基礎建設，進行觀光行銷推廣，擴大觀光效益，結合美食、文化、周邊在地特色及新興景點，發揮加倍的觀光產業商機。

虎頭埤 白河 軍區

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