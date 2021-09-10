快訊

新莊男到一女家疑口角潑油縱火 兩人重度燒燙傷送醫

「登不登陸影響都很嚴重」 氣象局曝周末雨勢 愈晚愈大

璨樹強颱即將來襲 蘇貞昌到西螺了解蔬果集運

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
颱風即將來襲，行政院長蘇貞昌到雲林西螺了解蔬果集運情況。記者蔡維斌／翻攝
颱風即將來襲，行政院長蘇貞昌到雲林西螺了解蔬果集運情況。記者蔡維斌／翻攝

強颱璨樹來勢洶洶，行政院長蘇貞昌今帶政院團隊到國內蔬菜集散中心的雲林西螺鎮漢光蔬果合作社，了解蔬果集運和產銷情況，蘇貞昌尤其關心菜價，強調颱風期間政府會盡最大努力減少農損，維護市場供應充足並照顧農民

強颱璨樹即將來襲，蘇貞昌今天在農委會主委陳吉仲陪同下，到西螺漢光蔬果合作社了解蔬果供鎖情況，並在合作社理事長廖丁川引導下，參觀蔬果冷鏈包裝系統。

被問到颱風來襲，蔬果價格可能造成飆漲，加上疫情，政院有何因應措施，蘇貞昌說，颱風來襲，政院也努力多作準備、減少災害，尤其農民最辛苦，行政院會盡最大努力，減少農民受災、農業受損；同時也會注意各種民生供應不能有缺乏。

對於如何照顧農民權益，蘇貞昌特別要求農委會加強防災、減少損害，如有損害會要求農委會給予最大的幫忙、補助，有關蔬果運輸等供應，政院也非常謝謝合作社平常就很努力，尤其颱風來襲的時候各方調節都很重要，希望能夠做到農民獲益、少災害，同時民生消費也獲得保障。

颱風即將來襲，行政院長蘇貞昌到雲林西螺了解蔬果集運情況。記者蔡維斌／翻攝
颱風即將來襲，行政院長蘇貞昌到雲林西螺了解蔬果集運情況。記者蔡維斌／翻攝
颱風即將來襲，行政院長蘇貞昌到雲林西螺了解蔬果集運情況。記者蔡維斌／翻攝
颱風即將來襲，行政院長蘇貞昌到雲林西螺了解蔬果集運情況。記者蔡維斌／翻攝
颱風即將來襲，行政院長蘇貞昌到雲林西螺了解蔬果集運情況。記者蔡維斌／翻攝
颱風即將來襲，行政院長蘇貞昌到雲林西螺了解蔬果集運情況。記者蔡維斌／翻攝

農民 蘇貞昌 颱風

延伸閱讀

五倍券政府幫出1000元？李貴敏：蘇貞昌吃老百姓豆腐

影／促轉會擬拆中正紀念堂銅像 蘇貞昌：尊重獨立機關

蘇貞昌：目前沒有疫情警戒升三級的條件

新竹縣市合併升格？蘇貞昌：聽各方意見 斟酌法制進行

相關新聞

王偉忠老家嘉市建國二村重畫通過 每坪標售價超過40萬

知名製作人王偉忠老家嘉義市建國二村，及復興新村市地重畫開發區約8.8公頃，上月20日經內政部審議通過，市地重劃計畫書修正...

受災還沒復原又有強颱逼近 嘉縣蚵農拖蚵棚進漁港避風

上個月熱帶低壓及西南氣流帶來連日豪大雨，重創嘉義縣農畜水產，累計災損逾1億，以沿海東石鄉及布袋鎮牡蠣（蚵仔）災損8千萬元...

影／引高山湧泉養大閘蟹肥美茶農斜槓養蟹開拓業外收益

秋節近了，大閘蟹是每年秋天老饕最愛美食，新任嘉義縣阿里山茶業協會會長林建村，因為愛吃大閘蟹，看到朋友養蟹，9年前在海拔7...

一生蓋廟近70座 93歲人間國寶許漢珍「起廟」新營展出

93歲人間國寶許漢珍藝師「起廟－許漢珍藝師大木作特展」，即日起至9月30日在台南市新營文化中心大廳意象廳展出，市長黃偉哲...

最長的暑假...小胖子變多了！疫情下校園新現象

受疫情影響學生宅在家少運動，又常吃零食，開學後學校老師發現不少學生都變胖了，有學校的體位適中比率由7成7 降到5 成6 ...

雲林水林鄉養雞場太臭 居民要求撤照

雲林縣水林鄉南7村的村民受不了位於山腳村2處大型養雞場的臭味、排汙影響生活品質，提出嚴厲抗議，縣府昨天為此在尖山腳社區活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。