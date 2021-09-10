璨樹強颱即將來襲 蘇貞昌到西螺了解蔬果集運

強颱璨樹來勢洶洶，行政院長蘇貞昌今帶政院團隊到國內蔬菜集散中心的雲林西螺鎮漢光蔬果合作社，了解蔬果集運和產銷情況，蘇貞昌尤其關心菜價，強調颱風期間政府會盡最大努力減少農損，維護市場供應充足並照顧農民。

強颱璨樹即將來襲，蘇貞昌今天在農委會主委陳吉仲陪同下，到西螺漢光蔬果合作社了解蔬果供鎖情況，並在合作社理事長廖丁川引導下，參觀蔬果冷鏈包裝系統。

被問到颱風來襲，蔬果價格可能造成飆漲，加上疫情，政院有何因應措施，蘇貞昌說，颱風來襲，政院也努力多作準備、減少災害，尤其農民最辛苦，行政院會盡最大努力，減少農民受災、農業受損；同時也會注意各種民生供應不能有缺乏。