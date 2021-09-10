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璨樹颱風來襲 台南展開防汛整備

中央社 / 台南10日電

颱風璨樹來襲，台南市政府展開防汛整備，預佈451台移動式抽水機，備妥22萬個砂包和逾2000片防水擋板，滯洪池也將視天氣狀況洩降，以保持滯洪功能正常發揮。

台南市政府水利局指出，台南市受颱風外圍環流影響而有局部短暫陣雨，也可能有瞬間強陣風發生，台南市防汛巡查作業已啟動。

目前，台南市防汛各項整備已完成，且對易淹水地區預佈451台移動式抽水機，備妥22萬個砂包及1800片防水擋板，並向水利署第十河川局申請支援600片防水擋板，分配給台南市26區公所。

另外，水利署也通知各滯洪池管理單位視天氣狀況洩降，增加水庫、滯洪池及埤池的蓄洪空間，以保持設施滯洪功能正常發揮。

水利局表示，台南天氣不穩定，市民應注意颱風警報發布，預先做好防颱準備，颱風警報期間如有大雨、強陣風等劇烈天氣發生，應避免外出，市民也應利用「台南水情即時通APP」、台南市政府官方Line群組或中央氣象局官方網站，即時掌握降雨及交通資訊。

颱風 滯洪池

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