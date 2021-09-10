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王偉忠老家嘉市建國二村重畫通過 每坪標售價超過40萬

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市建國二村及復興新村位於嘉義市東區，早期為空軍眷村，經搬遷拆除後，該處空地現暫改成停車場。圖／嘉義市政府提供
嘉義市建國二村及復興新村位於嘉義市東區，早期為空軍眷村，經搬遷拆除後，該處空地現暫改成停車場。圖／嘉義市政府提供

知名製作人王偉忠老家嘉義市建國二村，及復興新村市地重畫開發區約8.8公頃，上月20日經內政部審議通過，市地重劃計畫書修正後可開始開發，市府已開始做公共設施、道路工程規畫，因全區都是商業區，專家評估標每坪標售價將超過40萬，但因9成為國防部土地，可能只租不賣。

建國二村及復興新村位於嘉義市東區，早期為空軍眷村，是藝文名人王偉忠、中視導播李振稼等老家，王偉忠還為此拍攝「從建國二村看眷村興衰」紀錄片，該區土地筆數共計290 筆，東以啟明路為界、西到民國路、南以民族路、朝陽街為界、北到公明路約8.8公頃，該處空地現暫改成停車場

估價師黃志豪指出，該區段周邊日前成交價達每坪38萬，該區段土地位置更好，未來標售價可能超過40萬，但政府為避免哄抬助漲房價，依國有財產管理辦法，屆時國防部公有土地可能只租不賣。

嘉義市府地政處地用及重劃科長張曉琴表示，原建國二村眷戶民國 94 年搬遷至經國新城，為提昇當地居住生活環境品質及發展需要，軍方原以都市更新方式開發，因多次流標才改市地重畫，該區土地在民國100年還成為嘉義市台灣燈會展區。

張曉琴說明，該區全都是商業區，扣除廣場、公園、停車場、道路用地，約還有5.3公頃，未來地主可領回6成土地，其中軍方佔9成，市府則有2100餘坪，希望形塑成嘉義是新興商業區，發展觀光休閒產業，市府已開始公共設施、道路工程規畫。

嘉義市建國二村及復興新村位於嘉義市東區，早期為空軍眷村，經搬遷拆除後，該處空地現暫改成停車場。圖／嘉義市政府提供
嘉義市建國二村及復興新村位於嘉義市東區，早期為空軍眷村，經搬遷拆除後，該處空地現暫改成停車場。圖／嘉義市政府提供

嘉義 停車場 眷村

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