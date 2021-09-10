阿里山茶採製生力軍 越南新住民扮重要幫手
正值秋茶採收期，阿里山區頂石棹茶園中女工採茶身影構成美麗景致；茶農說，這些女工很多是越南新住民，她們手腳俐落，1天可賺新台幣5、6000元，是製茶不可或缺重要幫手。
嘉義縣梅山鄉農會推廣部主任林明貴今天表示，8月底至9月中、下旬是秋茶採收季節，茶農都會僱工採茶，在阿里山種茶區域可看到人工採茶。採茶工的工資是以採多少茶計算，採1公斤約有55元到60元的報酬。
郭姓茶農說，這些採茶工很多是越南新住民，她們手腳俐落且勤快，1天賺5、6000元沒問題，她們已成製茶重要幫手，若沒有她們很多茶園無法及時採茶；只是常要叮囑她們遵照1心2葉的採茶原則，別為了增加重量而亂採。
1名採茶工表示，越南的姐妹多數是跟著工頭採茶，工頭會用車載她們到指定地點採茶，依照當日採茶重量給薪水，所以都會努力工作；也有少數是自己騎機車，從平地到山上工作。
嘉義縣竹崎鄉中和村長洪銀盛說，目前到阿里山區頂石棹就可看到女工採茶身影；這裡的步道、林道與茶園交織，風景美麗。頂石棹不僅有美麗茶園風光，秋、冬時還可拍攝到七彩琉璃光，值得一遊。
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