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台南消防之友會第二辦事處頒獎勵金 提振消防救護士氣

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南消防之友會第二辦事處處長胡正德（中）頒發台南市消防局第二救災救護大隊消防同仁工作獎勵金，大隊長丁春能（右三）表達感謝。圖／第二救護大隊提供
台南消防之友會第二辦事處處長胡正德（中）頒發台南市消防局第二救災救護大隊消防同仁工作獎勵金，大隊長丁春能（右三）表達感謝。圖／第二救護大隊提供

疫情期間，台南市政府消防局第二救災救護大隊消防同仁仍堅守崗位，配合市府各項防疫工作，雖因防疫而加重許多工作負擔，仍不斷自我惕勵精進救災、救護技能，保障民眾生命安全，台南市消防之友會第二辦事處處長胡正德代表第二辦事處全體顧問致贈慰勞金、工作獎勵金達8萬元及每位同仁1箱麻豆在地柚子禮盒，並表揚救災、救護工作表現傑出同仁。

第二救護大隊對於特殊重大救災救護案件，逐案審核表現優異者，頒贈獎勵金，如麻豆、官田、南化分隊已有數件ohca（到院前心跳停止）救護案件患者康復出院。台南市消防之友會第二辦事處今天頒發近半年執行救護工作表現績優人員，受獎人員前3名分別為官田分隊隊員陳孟澤、林楚珩及下營分隊隊員楊慧姿，未來將每季評比鼓勵以提振同仁士氣。

大隊長丁春能表示，有鑑於人口高齡化的趨勢及疾病型態的多變，隨著緊急醫療救護體系近幾年不斷提升，到院前緊急救護也成為消防人員重要的勤務之一，今年除與麻豆新樓醫院臨床教學研究中心、麻豆新樓醫院急診科辦理靜脈注射實務訓練，並定期自主辦理靜脈注射訓練，對於OHCA等重症很有急救效果，有助恢復生命徵象，以利醫院進行後續處置。

丁春能也感謝台南市消防之友會第二辦事處的支持，108年中成立後，致力提升消防人員福利，陸續捐贈各式裝備器材如美式消防梯2具、可調式空氣呼吸器5組、防護面罩及耗材110組、14部跑步機與划船機等健身器材、補助各分隊需要的訓練器材、防護器材與機能性工作服裝，藉由加強同仁體適能與救災防護，同步提升同仁救災安全。

今年更首度於麻豆總爺藝文中心辦理牛轉乾坤防災宣導活動，提升民眾防災意識。此外為使同仁無後顧之憂，也補助消防同仁意外險保險費。疫情發生之初，處長胡正德與大隊長丁春能密切聯繫，關心有關防疫各項需求，消友會第二辦事處也全力提供必要協助，作為消防單位堅強後盾。

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