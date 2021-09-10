最長的暑假...小胖子變多了！疫情下校園新現象

受疫情影響學生宅在家少運動，又常吃零食，開學後學校老師發現不少學生都變胖了，有學校的體位適中比率由7成7 降到5 成6 ，過重及肥胖比率增加。為了讓變胖學生瘦回來，學校開始追蹤，要求均衡飲食及規律運動。

開學後，學校陸續為學生做視力檢測、量體重身高，大型學校預計在9月底前完成，但老師都發現，學生除了長高，部分學生臉圓了1圈，體重都明顯增加。部分小校都已完成體重量測，港尾國小統計，上學年體位適中率77.4%，但新學年體位適中率56.41%，主要是疫情影響，學生在家線上學習，運動減少造成。

台南市日新國小、後甲國中陸續在為學生量測體重，後甲國中校長陳瑞榮表示，雖尚未完成量測及做統計，但請老師到部分班級調查，過半學生都說胖了，而且都認為與長期宅在家線上學習，無法到外面運動有關。日新國小校長徐俊雄說，目前還在做視力檢測，尚未量體重，但很明顯發現部分學生胖了1 圈。錦湖國小校長周志強表示，3個多月下來，確實許多學生都變胖了，趕緊要求學生跑步、跳繩。

光榮實驗小有學生胖了6公斤，校長蔡坤良說，而之前他做家庭訪問，有學生在家線上學習1個多月，除了體重增加，以往周末常會和父親騎單車挑戰左鎮到南化路線，但少運動後體能下降，騎不到南化。

港尾國小校長李啟榮表示，每天要求學生利用第2節下課的20分鐘跑800公尺，體能好的學生可以逐圈增加，下午第5節下課時間做護眼、校園漫步及律動跳繩。

日新國小設計運動地圖，將學校可運動空間畫設為籃球、羽球、跳繩、足球等區，下課時段要求教室淨空，鼓勵學生離開教室到戶外運動，若不想運動就散步。