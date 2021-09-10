受災還沒復原又有強颱逼近 嘉縣蚵農拖蚵棚進漁港避風

上個月熱帶低壓及西南氣流帶來連日豪大雨，重創嘉義縣農畜水產，累計災損逾1億，以沿海東石鄉及布袋鎮牡蠣（蚵仔）災損8千萬元最多，雨災過後才剛滿月，又有強颱璨樹逼近，秋節將近，蚵農趕緊搶收，將蚵棚拖進漁港避風。

縣府漁業科說，中秋節將至，近2周牡蠣消費需求逐漸增加，牡蠣養殖雖遇8月上旬西南氣流造成災損，但在蚵農迅速清理損壞蚵棚的災後復建下，讓剩下未受損牡蠣可以重新復肥，目前重新恢復秋節需求的供應，消費者不用擔心吃不到牡蠣。

明後天又有璨樹颱風，且再一周秋節就到，蚵農顯得相當忙碌，除了加緊收成外，也必須進行蚵棚設施的補強及牢固工作，或者將蚵棚拖到近岸或布袋第三漁港避風，減少颱風可能的致災損失。

從端節到秋節期間是蚵產銷旺季，蚵農擔心災損，一大早就駕膠筏出海，蚵農說，雖遭疫情，但上半年氣候穩定，蚵仔價格平穩，上月災損後，剖殼蚵每台斤漲到170元，擔心颱風帶來巨大風浪，蚵仔會變瘦，產量減少，希望平安度過颱風。

牡蠣養殖方式主要為平掛式與浮筏式2種，縣府開放布袋第三漁港讓蚵棚避風，漁港海面到處是蚵棚，縣府許可每年8、9月颱風季節，開放布袋第三漁港供蚵民暫置浮筏式蚵棚避風。