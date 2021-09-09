水林大型養雞場危害社區？居民抗議要求撤照

雲林縣水林鄉南7村的村民受不了位於山腳村的大型養雞場臭味、排汙影響生活品質，除提出嚴厲抗議，今天下午在尖山腳社區活動中心與雲林縣府召開說明會，村民質疑新設置的2座雞場，興建過程有行政瑕疵，要求縣長兌現承諾養雞場暫停飼養，並撤銷畜牧登記證。

尖山腳社區理事長吳英貴指出，新設的養雞場原都是農田，2、3年前傳出要蓋雞場，因距離社區、學校很近，地方即發動陳抗，表達反對立場，縣長張麗善也曾多次允諾會要求業者停養，但養雞場仍持續動工，如今已開始飼養營運，令村民難以接受。

吳英貴說，當地村落正積極推動農村再生、社區營造，養雞場破壞環境也增加社造困難度，今天說明會上他們提3大訴求，希望縣長張麗味屢行承諾，讓雞場在訴訟未有結果之前要求暫停飼養；而兩座雞場其中一座沒做搭排，希望能撤除畜牧登記，另一場沒有自來水水權，依規定撤照，希望政府能採納村民心聲，維護居住權益。

今天說明會，縣府農業處長吳芳銘及農水署雲林管理處等單位參加，縣議員黃文祥、廖郁賢和蔡岳儒等人到場關切，並到雞場查勘環境，吳芳銘也一一回應村民的疑慮，並強調縣府一定站在法律的線上秉公處置，雞場若有任何缺失待改善，縣府一定會再要求，甚至如達撤照標準就撤照，縣府一切依法行事，不可能坦護雞場。