創世受疫情衝擊設備老舊！台電中秋捐款助改善安養環境

台電台中區處有鑑於專門照顧植物人的創世基金會台中分院受疫情衝擊，院內有很多設備老舊待更新，今天以捐款取代物資捐贈，由處長黃明舜代表，捐款四萬元，盼改善安養環境。

創世台中院區院長陳韋龍說，受疫情影響，部分捐助人表明因經濟因素，暫停定期定額捐款；也有店家因生意下滑，決定歇業，撤除放置於店內的發票箱；再加上許多的大小義賣、園遊會活動都停辦，民眾出門消費的機會也銳減，使得創世一直以來仰賴的募捐發票隨之大幅減少，讓一直以來服務經費八成以上均仰賴社會大眾小額捐款的創世而言，造成鉅大的影響。

黃明舜說，台中區處常年提供場地供創世基金會放置發票捐贈箱，也曾為其添購病床設備、發動同仁募款購買尿布、奶粉等消耗性物資贈與植物人使用，今年聽聞創世台中院區設院已達30年，故於中秋佳節前夕，捐款四萬元，希望藉此拋磚引玉，並號召社會大眾一同來為創世台中分院修繕環境、改善設備。