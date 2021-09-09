怕雷擊抽水機故障再上演 嘉市府地下道機組加裝突波器

強烈颱風璨樹預估恐襲台，嘉義市政府明天上午將成立水災災害應變小組，並已布設14部抽水機，剩4部大型、5部小型待命，另測試完地下道的抽水機，由於興業西路地下道今年8月2日淹水時，抽水機遭雷擊故障，市府也於地下道抽水機房加裝「突波吸收器」，受到雷擊將燒掉，保護其他設備。

嘉市府指出，巿民有沙包需求，可向所轄里辦公處告知所需數量，或可自行至忠孝路牛稠溪橋旁右側的「後湖抽水站」，向管理人員林博川登記後領取，無使用需求後可自行保管，或送回原發放單位，或給清潔隊回收，勿隨意丟棄，另，自家前方排水孔注意不要覆蓋、阻塞，排水溝有阻塞情況應通報。

市府表示，18部大型移動式抽水機，昨天就布設14部，包括莊敬橋2部、紅瓦里重慶六街2部、水上鄉北回歸線1部、中山高嘉義交流道2部、興村里草堂旁防汛道路1部、後庄直排一2部、後庄排水2部、貨轉重劃區滯洪池旁1部、吳鳳南路166巷1部，剩餘4部在防汛倉庫待命，另還準備5部小型移動式抽水機，機動待命。

嘉市地下道共有世賢路南、北側各1個、興業西路、林森西路、文化路5處，市府昨天測試地下道的抽水機組，由於8月2日雷擊造成興業西路地下道抽水機故障，延遲多個小時才排掉積水，市府之後便於5處地下道排水機房，加裝突波吸收器，接在送電端，瞬間電壓就會燒掉，以保護設備。