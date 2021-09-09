影／黃偉哲率團中秋勞軍 致贈加菜金

中秋將至，台南市長黃偉哲下午率市府團隊前往歸仁陸軍航空特戰指揮部致贈加菜金、農特產品，慰問官兵辛勞並提前祝賀國軍官兵中秋節愉快，指揮部指揮官何啟鎮中將代表官兵感謝黃偉哲慰勞提振官兵士氣。

何啟鎮指出，航特部除了上千官兵是台南在地子弟，努力保衛家鄉，多數也都在這裡成家立業而且都組成家庭傳宗接代，對台南市人口的增加也都有所貢獻。

黃偉哲表示，很高興能於中秋節前與國軍弟兄姊妹們相見歡，除日常的戰備操練，國軍更是無時無刻守護國人安全的重要角色，回想起0206地震，也是國軍們在第一線現場救災，很多時候都有賴國軍們的幫忙，才能維護台灣國泰民安。

黃偉哲說，國軍弟兄姊妹平時精實訓練厚植戰力捍衛國家，是人民最堅強的後盾，執行勤務更不分平假日，犧牲假期堅守崗位保護台灣人民安全，他代表台南市188萬市民向國軍致上「最高的敬謝之意」，祝福國軍官兵健康平安、佳節愉快。