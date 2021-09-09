國一永康交流道聯絡道新建趕工 黃偉哲籲早完工解壅塞

投入近30億、總長約5.57公里的「國道1號永康交流道聯絡道工程」分5標逐年施工，預計後年全線通車，安南醫院周邊路段提早完工通車，可直通國道8號出入，降低周邊道路車流阻塞壓力。台南市黃偉哲下午察看施工品質與交通狀況，期盼全線早日完工紓解安南區與永康交流道交通壅塞問題。

黃偉哲表示，這工程連接永康跟安南區這兩個台南市最大和第二大行政區，希望112年9月完成，把這個交通任督二脈打通，能夠讓去南科工作，或者往來於永康、安南區或要上國道的民眾，都減少塞車之苦。永康區23萬多人口，安南區已經19萬多人，加起來已42萬人達到台南總人口四分之一，地區交通應要更努力讓民眾便利。

「國1號永康交流道聯絡道」範圍由永康區中正北路經安南區長和路一段至安定區國道8號閘道，全線總長約5.57公里，分5標辦理，工程費16.04億元、用地費14億元，規畫永康交流道永安路、長和路到3-60-20m道路安南醫院路段均為40公尺寬，3-60-20m道路到國道8號20公尺寬；未來全線完工可連結永康交流道跨鹽水溪接至國道8號，以及新設匝道與北外環快速道路連結，有助打通安南區至永康交流道的交通瓶頸。

工務局指出，5標工程預計112年可全部完工，因近年周邊重大建設眾多，包含鹽行國中區段徵收、永康物流及轉運專用區市地重畫、亞太棒球訓練中心與和順轉運站開發計畫等，未來地區發展及人口的增長將十分快速、車流繁忙，全線通車後，將可改善安南區至永康區交通壅塞，亦可改善安南、永康間車流穿越社區巷道問題，提升區域交通安全及縮短交通時間。