台南大學七股校區21年一場空 立委促快廢止再開發

台南大學七股校區設校案終止，目前台南市政府正進行土地利用可行性評估。立委郭國文與市議員蔡蘇秋金今天邀集教育部、財政部、農委會、漁業署、市府都發局、農業局等單位進行會勘說明，郭國文表示，南大七股校區案從2000年開始籌畫，2005年獲行政院核定，但進度緩慢，已經成為阻礙地方發展的一塊大石頭，最後2017年竟宣布終止遷校。這一連串的決策錯誤，是「欺世盜名」，要求延宕 20多年的區域發展，能重新開始，以帶動七股產業與觀光發展急起直追。

市府都發局表示，教育部去年補助市府300萬元，委託進行土地利用可行性評估報告書即將完成送教育部，後續教育部會將「南大遷校興辦事業計畫廢止案」報行政院會核准，市府再配合進行地目恢復原一般農業區養殖用地編列及事業計畫廢止，最後再移交給農業局，預計一併朝促進民間參與公共建設方向推動。

依據可行性評估內容，南大七股西校區84公頃保留生態使用，東校區38.5公頃其中陸地27公頃部分可以規畫「智慧水產養殖園區」，興建生產、技術研發、運銷加值、推廣訓練等設施，推動成為水產養殖產業研發推廣基地。但最終取回用地後，需由農業局來進行實質的規劃。

據指出，市府無償提供南大七股校區土地，但南大2017年宣布不遷後，一直未向教育部提出廢校計畫，該校在七股校區的基礎建設也投入數億元，希望能保留七股校區用地，但有原墾戶希望能夠再承租，地方則希望能夠有振興方案，市議員蔡蘇秋金也指目前校地荒廢，圍籬與雜草影響環境觀瞻。

郭國文指出，南大七股校區開發的終止，確實讓地方空歡喜一場，也變成地方發展的一段長期空白，要求南大儘速提報設校計畫廢止流程，都發局土地利用計畫也儘速完成。這段期間校地的整理也需維持，勿成為荒廢之地。