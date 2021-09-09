防璨樹強颱 水利署將放空北港滯洪池

中央氣象局預報強颱璨樹週末來襲，鑑於8月初豪雨造成雲林北港淹水，水利署第五河川局已在北港滯洪池預布10台抽水機放空滯洪池，提高滯洪能量，並通知轄區縣市做好防颱工作。

中央氣象局預報，璨樹颱風逼近，不排除週末直接登陸台灣，提醒民眾做好防颱準備。

五河局今天表示，已連繫轄區縣市政府盤點各項防汛整備工作，務必於明天前完成各項防災措施，將滯洪池放空以預留滯洪空間。

今年8月初西南氣流挾帶豪雨，造成雲林縣北港鎮多處淹水；五河局指出，北港滯洪池已預布10台抽水機，正將滯洪池放空，降低北港地區再度淹水機率。

嘉義縣政府也表示，8月初豪雨造成農漁業重大災損，籲請農漁民及作業船隻，隨時注意颱風動態並嚴加戒備。農業處漁業科長張建成建議，淺海牡蠣養殖業者檢查蚵棚結構，妥為裝修補強，必要時應提早收成。

五河局強調，民眾可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）及facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP等防災避災工具，即時掌握防災避災訊息。