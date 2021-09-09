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嘉義市中山路起點建首座旅客服務中心 57坪規畫曝光

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（前排左三）今天率領替遊客服務中心祈福、動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排左三）今天率領替遊客服務中心祈福、動土。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府計畫於中山路起點、KANO園區入口興建全市第1座「旅客服務中心」，占地57坪，將提供旅遊諮詢、公廁等，也將提供輕食，預計最快明年6月底開幕；市長黃敏惠今天祈福動土，看好該處有嘉義公園、棒球場等，也是公車、YouBike交通節點，能強化觀光能量。

此座旅客服務中心得標經營者「對了出發公司」，與史蹟資料館昭和J18、市立美術館的昭和J11咖啡館，皆為同一個，執行長葉欣芝認為，「一定做的起來」，此處假日遊客量很多，交通方便也有停車場，人潮容易聚集，預計會放嘉義特色伴手禮例如蛋捲、砂鍋魚頭，讓遊客一次買足，也擬找櫃位進駐、租賃滑草板遊具。

市府觀光新聞處指出，成功爭取交通觀光局「體驗觀光－地方旅遊環境營造計畫」補助，核定經費1000萬，中央補助540萬、地方配合460萬，建築外觀融合木都意象，將占地57坪，包含22坪服務空間、25坪商業空間及10坪公廁，會提供遊客諮詢服務、寄物空間、哺乳室，商業空間委外則盼更多元複合服務。

黃敏惠今帶領嘉能營造公司董事長黃能意等人進行祈福、動土，她強調，此處靠近BRT公車候車亭，附近有YouBike站，及廣大的停車空間，交通便利，景點有百年嘉義公園、棒球場、滑草場溜滑梯，旅客服務中心將成新亮點。

葉欣芝說，延續史蹟資料館昭和J18、市立美術館的昭和J11咖啡館的品牌語彙，旅客服務中心將命名J-MORI，MORI為日語「森」意涵。

執行長葉欣芝認為，嘉市年輕人夠多，消費力夠強，差別在「內容」能否增加、把好的品牌引入，例如美術館裡面誠品的消費力道很強，且國旅人數增加，以史蹟資料館昭和J18目前遊客來源，6成外地、4成在地人，看好嘉市旅遊市場。

嘉義市政府計畫於中山路起點、KANO園區入口興建全市第1座「旅客服務中心」。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府計畫於中山路起點、KANO園區入口興建全市第1座「旅客服務中心」。記者林伯驊／攝影
嘉市第1座「旅客服務中心」，建築外觀融合木都意象。圖／嘉義市政府提供
嘉市第1座「旅客服務中心」，建築外觀融合木都意象。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府興建「旅客服務中心」最快明年6月底完工。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府興建「旅客服務中心」最快明年6月底完工。記者林伯驊／攝影
嘉市第1座「旅客服務中心」，占地57坪。圖／嘉義市政府提供
嘉市第1座「旅客服務中心」，占地57坪。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠於「旅客服務中心」預定位址，擺出遊玩姿勢。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠於「旅客服務中心」預定位址，擺出遊玩姿勢。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠認為遊客服務中心附近有嘉義公園、棒球場等，也是公車、YouBike交通節點，能強化觀光能量。記者林伯驊／攝影
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