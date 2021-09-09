高麗菜價格上漲農民搶種 農糧署發紅色警示

8月豪雨造成菜價上漲，每顆高麗菜漲到百元，災後氣候穩定，高冷地及平地產區陸續復耕，高麗菜市場交易價格佳，農民搶種，為免冬季生產過剩價跌，農糧署發布大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊，8月下旬育苗場高麗菜供苗量594.7萬株，發出高麗菜「紅色燈號」，提醒農民，種植期集中數量多，已接近合理種植數量上限。

縣府表示，氣候尚屬炎熱，採收期單位面積產量與整體供應量仍需持續觀察，請農友種植前審慎評估分次種植，或轉作其他作物，以免供過於求。

縣府指出，農民可考慮冬季轉 (契)作青花菜，青花菜含生素A、C 、鈣質、膳食纖維、鐵質與花青素，適合冬季種植生產，近年國內冷凍青花菜製程技術逐漸成熟，採收後短時間內經預冷、殺菁、急速冷凍，減少冰晶形成而有效保留原有風味與營養成分，供應各地校園團膳與國軍使用，豪雨後釋出也能達到充裕蔬菜供應及保障農民收益目的。

今年契作青花菜補助營運主體是嘉鹿果菜生產合作社，契作價格每公斤11元，農糧署推動「契作加工用青花菜計畫」補助每公斤1元，縣府加碼依繳交量每公斤多補助1元，每公斤共補助13元。