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台南六甲國小中央廚房動土 將供餐11校逾2500人

中央社 / 台南9日電

台南市六甲國小中央廚房今天動土，預定111學年度啟用，未來將可提供六甲區、官田區及柳營區共11所學校營養午餐，供餐逾2500人。

台南市長黃偉哲今天主持台南市六甲國小中央廚房動土典禮時指出，台南市持續推動國中小興建中央廚房，不僅供應新鮮、營養又衛生的營養午餐，在專業營養師、廚師、廚工把關下，也能減少營養午餐出問題。

黃偉哲表示，台南市小校多，若單獨供餐，不符規模經濟，外食又怕有衛生及營養疑慮，因此，市府整合中心學校服務周邊學校的概念，以建立中央廚房及「經濟共享」供餐，減少學校午餐人力負擔，提升效能。

黃偉哲說，台南市推動學校中央廚房成效良好，110學年度台南市擔任中央廚房學校有51校，共供應111所學校營養午餐，供餐受惠學生總數6萬9732人。

台南市政府表示，六甲國小中央廚房預定111學年度啟用，未來除供應六甲國小，也供應六甲區、官田區及柳營區等10所學校，供餐人數逾2500人。

此外，台南市府持續推動午餐中央廚房化政策，積極向中央爭取經費，目前已爭取25校、約新台幣4億5000萬元經費，預定111年逐步建置完成。

營養午餐 黃偉哲

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