雲縣9／15施打長者第2劑疫苗 雙軌並行幫長者預約
雲林縣6月15日啟動65歲以上長者第1劑疫苗施打作業，已施打的長者9月10日即可接種第2劑，縣府今天表示，目前預約登記已經全面改成網路登記，因數位落差嚴重，縣府除同步造冊符合資格者名單，也延續疫苗服務隊下鄉預約的作法，並依中央配比撥發第1批疫苗至各快打站，預計9月15日啟動第2劑疫苗施打作業。
雲林縣老年人口比率達19%，縣府上月召集各局處、地方公所、戶政、地政、農會、稅務機關等單位合組疫苗預約服務隊，下鄉至20鄉鎮各村里協助65歲以上長者登記預約疫苗接種。
縣長張麗善說，接種過第1劑疫苗的長者，在9月10日即符合第2劑施打資格，衛生局已部署各鄉鎮市快打站於9月15日至18日期間，啟動第2劑疫苗施打作業。
張麗善表示，長者預約方式將以雙軌方式進行，各地衛生所除已先從歷史系統篩選出接種過第1劑疫苗、並符合9月10日施打第2劑資格者名冊交予各鄉鎮市公所，接續會再請疫苗服務隊協助長者至1922疫苗預約平台預約，估計約有3萬多人。
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