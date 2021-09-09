疫情下偽出國 台南總爺和風文化祭11日登場

COVID-19疫情出國不易，台南市長黃偉哲宣布「總爺和風文化祭」將於11日登場，展出日本傳統工藝品，還有表演、手作體驗、美食及文創和風市集等，讓人有「偽出國」的感覺。

台南市政府文化局舉辦「2021總爺和風文化祭－日本國家及福島縣指定傳統工藝品暨台日友誼10週年特展」，將於11日開始至12月5日，在台南市麻豆區總爺藝文中心登場。

「總爺和風文化祭」展品多達逾90件，包括日本國家級傳統工藝品－會津漆器、奧會津植物編織品、苧麻織品；福島縣傳統工藝品－不倒翁小法師、會津繪蠟燭、須賀川繪旗幟、白河達摩、赤牛童玩、三春駒童玩等。

此外，展場將播放福島城市觀光介紹影片，另有「福島喜多方拉麵神社」精神象徵－拉麵大碗，供民眾拍照打卡紀念，將相片上傳至指定位址，還能兌換贈品。

展場同時紀念東日本震災10週年，增設「隨癒．而安」展中展，記錄當地自震災走向復興之路的心路歷程，包含受災狀況、災害時溫暖故事、復興後美麗風景，讓人了解日本東北災區人民重新面對生命的勇氣與力量，現場還設置互動留言區塊，傳達台灣對日本的祝福。

另外，總爺藝文中心更規劃芸逸鼓樂表演藝術、八得力樂團、日本箏與二胡、台灣甲冑武士隊演出，及日式手作體驗、美食、文創和風市集等，讓人有「偽出國」的感覺。

黃偉哲今天表示，台灣和日本交流深厚，台南和日本關係密切，台南擁有烏山頭水庫、嘉南大圳、山上花園水道博物館等日治建設，如今已成文化資產；台南不只舉辦「和風文化祭」，台南燈籠也送到日本大阪展覽，台南工藝品也在日本群馬縣展出，日本還有台灣文化祭。

黃偉哲說，今年是311東日本大地震10週年，台灣是當時捐款給日本最多的國家之一，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時，台灣也送上防疫物資給日本，日本今年則4度捐贈疫苗給台灣，這種互相扶持的精神，見證台日友誼。