慟！村內百年芒果樹遭斷頭 村民不捨：兒時回憶

嘉義縣民雄鄉鎮北村路旁芒果樹是許多村民共同的回憶，但近期卻有村民發現10餘棵芒果樹遭人粗暴斷頭，令村民相當不捨；民雄鄉公所解釋，芒果樹幹早已中空，擔心影響用路安全才大幅修剪；嘉義大學農藝系教授表示，此種「疏伐」工法常見，枝條隔年就會長出。

張姓村民說，鎮北村的芒果樹從日據時代就存在，小時到民雄市區上學總會經過，許多村民也會撿拾地上的芒果食用，是許多村民共同的回憶，上周起發現虎尾寮和土庫仔嘉88縣道和嘉88-1縣道上，約10餘株芒果樹上方枝幹遭大幅砍斷，「村民都覺得很心痛」。

鄭姓村民說，政府提倡環保，如今種樹是趨勢，鎮北村的芒果樹是村內重要文化資產，以往公所秋冬季時僅修小幅剪枝葉，但此次公所未與村民協商就逕行破壞枝幹，「反其道而行」，讓許多村民相當不解。

民雄鄉公所主任秘書陳加茂解釋，此政策由上周鄰長會議決議，因芒果樹內部早已中空，擔心強風豪雨來襲枝幹倒塌影響路人安全，原先預計整株移除，但顧及道路美觀，最終委請開口契約廠商大幅度修剪。