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慟！村內百年芒果樹遭斷頭 村民不捨：兒時回憶

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉鎮北村縣道88上，有民眾發現[村內百年芒果樹遭斷頭，村民均感不捨。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣民雄鄉鎮北村縣道88上，有民眾發現[村內百年芒果樹遭斷頭，村民均感不捨。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣民雄鄉鎮北村路旁芒果樹是許多村民共同的回憶，但近期卻有村民發現10餘棵芒果樹遭人粗暴斷頭，令村民相當不捨；民雄鄉公所解釋，芒果樹幹早已中空，擔心影響用路安全才大幅修剪；嘉義大學農藝系教授表示，此種「疏伐」工法常見，枝條隔年就會長出。

張姓村民說，鎮北村的芒果樹從日據時代就存在，小時到民雄市區上學總會經過，許多村民也會撿拾地上的芒果食用，是許多村民共同的回憶，上周起發現虎尾寮和土庫仔嘉88縣道和嘉88-1縣道上，約10餘株芒果樹上方枝幹遭大幅砍斷，「村民都覺得很心痛」。

鄭姓村民說，政府提倡環保，如今種樹是趨勢，鎮北村的芒果樹是村內重要文化資產，以往公所秋冬季時僅修小幅剪枝葉，但此次公所未與村民協商就逕行破壞枝幹，「反其道而行」，讓許多村民相當不解。

民雄鄉公所主任秘書陳加茂解釋，此政策由上周鄰長會議決議，因芒果樹內部早已中空，擔心強風豪雨來襲枝幹倒塌影響路人安全，原先預計整株移除，但顧及道路美觀，最終委請開口契約廠商大幅度修剪。

嘉義大學農藝學系教授黃文理研判芒果樹內部可能遭病蟲侵蝕導致中空，公所合理採取「疏伐」避免傷害繼續擴大，此種工法常見台灣各地；芒果樹隔年便會長出枝條、開花結果，約3至5年便可長回樹型。

嘉義縣民雄鄉鎮北村縣道88上，有民眾發現百年芒果樹遭斷頭，村民均感不捨。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣民雄鄉鎮北村縣道88上，有民眾發現百年芒果樹遭斷頭，村民均感不捨。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣民雄鄉鎮北村縣道88上，有民眾發現[村內百年芒果樹遭斷頭，村民均感不捨。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣民雄鄉鎮北村縣道88上，有民眾發現[村內百年芒果樹遭斷頭，村民均感不捨。記者莊祖銘／攝影

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