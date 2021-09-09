學生吃營養！台南六甲國小中央廚房重建供應10校2500人

台南高六甲國小中央廚房重建今天舉行動工典禮，預計111學年度啟用，未來可供應六甲、官田及柳營區等10所學校，供應2500人以上，讓學生營養午餐品質更上一層樓。

台南市長黃偉哲表示，中央廚房的概念是台南市從一貫推動的目標，用意就是要讓所有的學生都能有新鮮、營養又衛生的營養午餐可以食用，而不只是到附近大量採購一下，過去曾經有一些縣市發生營養午餐出現問題的，但是有中央廚房之後，出現問題的機會就少多了，因為有專業的營養師把關，有專業的廚師、廚工媽媽，能夠在安全衛生的環境下來為同學烹煮營養午餐。

黃偉哲説，台南市小校多，如果單獨一個學校要做營養午餐的話，是不符合經濟規模，如果要到外面買現成的話，擔心衛生跟營養的疑慮，所以整合中心學校來服務周邊學校的概念，建立中央廚房，為孩子的營養午餐把關。