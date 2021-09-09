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學生吃營養！台南六甲國小中央廚房重建供應10校2500人

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南六甲國小中央廚房重建動工，斥資3550萬元，預計2022年完工，供應鄰近10所小學供餐人數2500人。記者吳淑玲／攝影
台南六甲國小中央廚房重建動工，斥資3550萬元，預計2022年完工，供應鄰近10所小學供餐人數2500人。記者吳淑玲／攝影

台南高六甲國小中央廚房重建今天舉行動工典禮，預計111學年度啟用，未來可供應六甲、官田及柳營區等10所學校，供應2500人以上，讓學生營養午餐品質更上一層樓。

台南市長黃偉哲表示，中央廚房的概念是台南市從一貫推動的目標，用意就是要讓所有的學生都能有新鮮、營養又衛生的營養午餐可以食用，而不只是到附近大量採購一下，過去曾經有一些縣市發生營養午餐出現問題的，但是有中央廚房之後，出現問題的機會就少多了，因為有專業的營養師把關，有專業的廚師、廚工媽媽，能夠在安全衛生的環境下來為同學烹煮營養午餐。

黃偉哲説，台南市小校多，如果單獨一個學校要做營養午餐的話，是不符合經濟規模，如果要到外面買現成的話，擔心衛生跟營養的疑慮，所以整合中心學校來服務周邊學校的概念，建立中央廚房，為孩子的營養午餐把關。

台南市教育局表示，以「經濟共享」概念整合學校午餐供應，減少學校午餐人力負擔，統計111學年度擔任中央廚房學校共51校，總計供應111校午餐，受惠學生6萬9732人。台南市積極向中央爭取25校約4.5億元，逐步建置完成。

台南六甲國小中央廚房重建動工，斥資3550萬元，預計2022年完工，供應鄰近10所小學供餐人數2500人。記者吳淑玲／攝影
台南六甲國小中央廚房重建動工，斥資3550萬元，預計2022年完工，供應鄰近10所小學供餐人數2500人。記者吳淑玲／攝影
台南六甲國小中央廚房重建動工，斥資3550萬元，預計2022年完工，供應鄰近10所小學供餐人數2500人。記者吳淑玲／攝影
台南六甲國小中央廚房重建動工，斥資3550萬元，預計2022年完工，供應鄰近10所小學供餐人數2500人。記者吳淑玲／攝影
台南六甲國小中央廚房重建動工，斥資3550萬元，預計2022年完工，供應鄰近10所小學供餐人數2500人。記者吳淑玲／攝影
台南六甲國小中央廚房重建動工，斥資3550萬元，預計2022年完工，供應鄰近10所小學供餐人數2500人。記者吳淑玲／攝影

營養午餐

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