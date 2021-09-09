室內空品自主管理標章上路 南市5處列管場所取得

室內空品自主管理標章7月上路，台南市119家公告列管場所中已有5處場所取得標章，其中京城銀行總行、勞動部勞工保險局台南第2辦事處、家樂福仁德店、台南大學取得優良級標章，成大醫院取得良好級標章。環保局長謝世傑今天頒發優良級標章，肯定家樂福等5處場所重視室內空氣品，希望有更多場所響應，踴躍申請。

環保局指出，公私場所依環保署室內空氣品質自主管理標章推動作業要點，執行室內空品自主維護管理計畫，並經環保署認可的檢驗測定機構檢測，符合現行室內空品標準者即可申請「良好級標章」。若檢測數值優於法規要求，二氧化碳800ppm、甲醛0.03ppm、PM10 50μg/m3、細菌800 CFU/m3以下，並提升自主巡檢頻率至每半年1次，即能申請「優良級標章」。

環保局指出，大專校院、電影院、幼兒園、產後護理機構等19類公私立場所，室內空品經檢測符合標準者都可申請標章；今年7月發文告知119家符合室內空氣品質管理法公告場所後，就有近20處公私場所主動詢問，第1批5處提出申請，經審查全數取得室內空品自主管理標章。

南市環保局表示，研究指出，國人每人每天約有80%至90%的時間處於室內環境中，當室內空氣品質較差時，易造成頭暈、嗜睡、呼吸困難、眼鼻刺激等症狀，將直接影響工作品質及效率。為此，環保局每年皆會選定場所進行巡查檢驗，掌握公私立場所營運期間室內空氣品質，並輔導其維護管理。

可申請室內空品自主管理標章的場所包括大專校院、圖書館、博物館美術館、醫療機構、社會福利機構、政府機關、鐵路車站、航空站、大眾捷運車站、金融機構、表演廳、展覽室、電影院、視聽歌唱業、商場、運動健身場所、幼兒園、產後護理機構及托嬰中心等。

詳細申請規範請參閱臺南市室內空氣品質資訊網

(http://www.js-ene.com/ tainan_epb/iaq/)查詢，或洽06-2686751轉268，將有專人服務。