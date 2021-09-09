科園區加持 嘉縣太保市人口唯一成長 新市鎮繁榮可期

嘉縣太保市是18鄉鎮市唯一人口成長鄉鎮市，有高鐵車站、故宮南院等重大建設，近幾年不只青農返鄉，外來人口移居，房市地價上漲，日前行政院長蘇貞昌宣布科園區設太保農場，縣長翁章梁預告太保新市鎮繁榮發展可期。

但地方人士說，前總統陳水扁任內宣布設故宮南院，當時周邊地價房市翻漲炒作，許多投資者搶買透天厝，結果陸客不來，故宮南院未產生外溢效應，房市套牢，周邊有飯店被迫轉型、停業；嘉義科園區雖宣布，2年後才建廠招商，不如南科台積電設廠，擔心重蹈故宮南院「短多長空」。

縣府地政處說，依太保近5年實價登錄趨勢分析，住宅區土地上半年成交77件，平均成交每坪6.83萬元，較去年上漲6200元，漲幅為9.98%；近5年每坪上漲1.39萬元，漲幅25.56%。擴大縣治都計區，故宮南院以東、故宮大道以南、高鐵站以西未發布細部計畫住宅區（現況維持農業使用），今年土地平均成交價每坪3萬至3.2萬元，近5年每坪上漲約7000元，漲幅近30.43%。

太保都市計畫外農業用地（同科園區用地），上半年成交68件，平均成交每坪7300元，較去年上漲300元，漲幅4.29%；近5年每坪上漲600元，漲幅為8.96%。

房市交易部分，住宅區房地交易上半年平均成交每坪14.89萬元，較去年下跌1465元，跌幅1.16%;近5年每坪上漲1. 43萬元，漲幅約12.86%。住宅區透天厝交易價格上半年成交價每坪13.25萬元，較去年上漲7092元，漲幅5.66%;近5年每坪上漲2.04 萬元，漲幅約18.16%。