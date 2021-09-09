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璨樹強風暴雨來勢洶洶 河川局抽水車隊嚴陣以待

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
河川局和雲林縣府全面檢修各抽水站站的設備。記者蔡維斌／翻攝
河川局和雲林縣府全面檢修各抽水站站的設備。記者蔡維斌／翻攝

8月洪水效應帶給中南部嚴重水災夢魘，氣象局最新資料，璨樹颱風可能9月11至12日來襲，尤其推估可能出現100至200mm的強降雨。為風範強風暴雨侵襲，水利署第4、第5河川局全面整備，加強各大抽水站檢修，5河局更出動龐大抽水車隊進駐北港滯洪池等低窪地區，將滯洪池抽至呆水位，以防暴雨來襲，河川局也呼籲各鄉鎮加強清理水溝，若再遇強降雨才可以較短的時間排洩積水，作好防颱。

河川局也請各縣市政府依「0805豪雨」的淹水點，增佈抽水機，並進行在建工程防汛整備、成立防汛搶險隊、破堤施工工程督查、水門及大型移動式抽水機設備維護抽查，隨時掌握水情，第4和第5河川局的水情隔心也啟動自動化監控及預報系統24小時自動警訊系統，提供縣市政府、鄉鎮公所及村里長相關警戒資訊，以維護河防安全。

第5河川局今天出動大批抽水車，將滯洪池放空以預留滯洪空間，並檢視抽水站及抽水機試運轉及油料補給，並確認水門的運作情況，避免淤泥雜木影響閘門之啟閉操作，尤其八月大洪的北港地區更加強防範，十部抽水車進駐北港滯洪池，各鄉鎮公所也事先準備沙包，讓低窪住戶嚴加防備。

河川局提醒民眾隨時到App掌握颱風動態，自家陽台排水管與門前水溝加強阻塞物清除，降低災害。

第5河川局出動10部抽水車開始抽掉北港滯洪池的水，以預留更多空間收集強降雨的水。記者蔡維斌／翻攝
第5河川局出動10部抽水車開始抽掉北港滯洪池的水，以預留更多空間收集強降雨的水。記者蔡維斌／翻攝

滯洪池 北港 暴雨

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