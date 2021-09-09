台南安平閱讀達人比賽 免費乘遊艇漫遊運河

台南市安平圖書館舉辦「閱讀達人-借閱榮譽榜」比賽，自9月7日至10月7日，凡借閱冊數前40名讀者，將可免費參加10月16日的「徜徉海風-漫遊運河」活動，免費乘遊艇欣賞安平運河及海上風光。

民國30至50年代，台南運河曾有往來中正路尾碼頭與安平間的交通船「碰碰船」，後來運河交通功能不再，運河周邊逐漸沒落，碰碰船成為歷史，卻也令人懷念。

安平區長蕭泰華表示，舉辦「徜徉海風-漫遊運河」活動，希望藉由運河重新串連城市，再創運河沿岸繁盛榮景。為了讓民眾能夠有深度的認識地方，透過約1小時航程欣賞運河沿岸景色，讓民眾可以從海上看見不一樣的台南視角。凡於活動期間，借閱量前40名讀者，皆獲免費活動參加資格1次，若時間及行程無法配合，將自動遞補。

蕭泰華引用法國思想家孟德斯鳩的話，「讀書對於我來說是驅散生活中的不愉快的最好手段，沒有一種苦惱是讀書所不能驅散的。」認為就是這種無止盡追求知識的熱情，讓我們暫時從現實環境中喘口氣，驅使著許越來越多的人沉浸於書海之中。期待透過「閱讀達人-借閱榮譽榜」比賽ｘ「徜徉海風-漫遊運河」活動，讓書香傳遍安平，更開啟海上看安平的寬闊視野。