落實居住正義！ 台南辦都更招商取得500戶公營住宅

為落實「希望家園」理念，台南市已陸續完成二空新村A、B區、精忠二村及東區平實一期都市更新開發招商程序，另自強新村、大鵬五村、中興新城已公告閱覽招商文件，今天舉辦招商說明會，市府可取得500戶公營住宅，滿足住宅政策目標 。

自強新村招商面積約為1.1公頃，位於以成功大學、開元振興公園等開放空間串連的林森路綠軸中，將能吸引眾多活動人口，極具打造地區型商業活動中心的潛力。

中興新城招商面積約為0.6公頃，緊鄰成功大學與小東公宅，未來透過西側公園道串連周邊休憩購物環境，擴大商業、文化與休閒生活結合的轉型效果，將成為文化綠意的生活城區。

大鵬五村招商面積約為1.5公頃，鄰近水交社文化園區，未來藉都更翻轉目前低度利用的土地使用，提供優質鄰里住商混合社區，以塑造台南市南區重要核心。

市府都發局長莊德樑表示，自強新村、中興新城及大鵬五村都更招商案都採「權利變換」方式開發，透過都更容積獎勵方式，市府可取得500戶公營住宅，以滿足住宅政策目標，並創造地區發展，達到公部門與投資者等多方共贏之效益。

說明會中都發局與業界說明並充分交流各招商案的基地條件、評選規定與實施者應辦事項等相關內容，有關招商文件草案的投標資格及各階段開標方式，請至市府都發局網站詳閱。