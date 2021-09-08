快訊

張鈞甯因「我國」被出征 蔡英文：對兩岸無正面意義

幼兒園爆群聚 教育部要求雙北暫停全園性及跨班級活動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

落實居住正義！ 台南辦都更招商取得500戶公營住宅

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府都發局今天舉辦自強新村、大鵬五村、中興新城招商說明會。圖／南市都發局提供
台南市政府都發局今天舉辦自強新村、大鵬五村、中興新城招商說明會。圖／南市都發局提供

為落實「希望家園」理念，台南市已陸續完成二空新村A、B區、精忠二村及東區平實一期都市更新開發招商程序，另自強新村、大鵬五村、中興新城已公告閱覽招商文件，今天舉辦招商說明會，市府可取得500戶公營住宅，滿足住宅政策目標 。

自強新村招商面積約為1.1公頃，位於以成功大學、開元振興公園等開放空間串連的林森路綠軸中，將能吸引眾多活動人口，極具打造地區型商業活動中心的潛力。

中興新城招商面積約為0.6公頃，緊鄰成功大學與小東公宅，未來透過西側公園道串連周邊休憩購物環境，擴大商業、文化與休閒生活結合的轉型效果，將成為文化綠意的生活城區。

大鵬五村招商面積約為1.5公頃，鄰近水交社文化園區，未來藉都更翻轉目前低度利用的土地使用，提供優質鄰里住商混合社區，以塑造台南市南區重要核心。

市府都發局長莊德樑表示，自強新村、中興新城及大鵬五村都更招商案都採「權利變換」方式開發，透過都更容積獎勵方式，市府可取得500戶公營住宅，以滿足住宅政策目標，並創造地區發展，達到公部門與投資者等多方共贏之效益。

說明會中都發局與業界說明並充分交流各招商案的基地條件、評選規定與實施者應辦事項等相關內容，有關招商文件草案的投標資格及各階段開標方式，請至市府都發局網站詳閱。

都更 成功大學

延伸閱讀

男子兩度潛入大學男宿浴室偷拍 下場是這樣

疫情升溫怎開區權會？ 中市府：符防疫原則可實體開會

議員指花百億續建台灣塔毫無意義 樂改BOT蓋台中101

假房屋租約真詐欺 同家族6人涉詐85萬元租金補貼遭訴

相關新聞

落實居住正義！ 台南辦都更招商取得500戶公營住宅

為落實「希望家園」理念，台南市已陸續完成二空新村A、B區、精忠二村及東區平實一期都市更新開發招商程序，另自強新村、大鵬五...

台南海淡廠遇民意反對 南水局：開發多元用水因應風險

水利署規畫在台南市將軍區青鯤鯓的鹽田興建海水淡化廠，面積約17公頃，預估5年興建完成，每天可提供20萬公噸海淡水，水利署...

黃敏惠購超萌鯊魚玩偶 「IKEA Hej」行動店嘉義今開幕

IKEA全球首創「IKEA Hej」貨櫃行動商店，今天下午3點在嘉義市文化公園開幕，IKEA宜家家居集團董事凌思卓、嘉義...

台南海水淡化廠說明會居民反彈中途退席 水利署回應了

經濟部水利署規畫在台南將軍區青鯤鯓興建海水淡化廠，今在當地開說明會，預估5年後完成，每天可供應20萬噸，讓大台南供水更穩...

黃敏惠提縣市合併先談合作 蔡易餘樂見

新竹市長林智堅拋出新竹縣、市合併議題，與竹市同時升格的嘉義市，縣市合併再掀話題；針對市長黃敏惠提縣市合作，才是對縣市民最...

雲林縣運選手臥虎藏龍 23人次破大會紀錄縣府頒獎慰勉

雲林縣110全縣運動會上月落幕，縣長張麗善今天接見破大會紀錄的選手並頒發獎勵金，她說，此次學生組最大贏家是北港鎮北辰國小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。