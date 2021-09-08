希望義工團 為雲林低收戶拆危樓建新屋

繼8月為四湖鄉鹿場村鄭小妹家屋重建圓夢後，希望義工團明將重回雲林，為住在危樓的斗南低收入戶沈姓祖孫蓋新屋，預計花2個周末、4天時間，趕在10月3日能完工交屋。

希望義工團理事長尤瑞豊表示，雲林沈家祖孫十多年來就住在「斷瓦殘垣」的危屋祖厝，沈家阿嬤要照顧就讀護校3年級、國三以及年僅5歲的3個孫女，以及領有中度殘障手冊的次子，讓61歲的阿嬤外表看來像70多歲。

尤瑞豊表示，沈家僅靠孩子父親當臨時梱工維持，阿嬤偶爾也去打零工貼補家用，一家人還須靠低收入補助才能生活，經濟相當拮据，無力整修破舊祖厝。由於祖厝屋齡已逾50年，屋瓦塌陷、搖搖欲墜，危險程度比四湖鄭家更甚，急需拆除重建。

希望義工團明天先拆除危樓，要以9月25、26，以及10月2、3日的2個周末，一共4個工作天時間，幫沈家蓋出安穩牢固新屋，預定10月3日完工，讓一家人睡覺時不再提心吊膽。