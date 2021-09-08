快訊

張鈞甯因「我國」被出征 蔡英文：對兩岸無正面意義

幼兒園爆群聚 教育部要求雙北暫停全園性及跨班級活動

希望義工團 為雲林低收戶拆危樓建新屋

中央社 / 雲林縣8日電

繼8月為四湖鄉鹿場村鄭小妹家屋重建圓夢後，希望義工團明將重回雲林，為住在危樓的斗南低收入戶沈姓祖孫蓋新屋，預計花2個周末、4天時間，趕在10月3日能完工交屋。

希望義工團理事長尤瑞豊表示，雲林沈家祖孫十多年來就住在「斷瓦殘垣」的危屋祖厝，沈家阿嬤要照顧就讀護校3年級、國三以及年僅5歲的3個孫女，以及領有中度殘障手冊的次子，讓61歲的阿嬤外表看來像70多歲。

尤瑞豊表示，沈家僅靠孩子父親當臨時梱工維持，阿嬤偶爾也去打零工貼補家用，一家人還須靠低收入補助才能生活，經濟相當拮据，無力整修破舊祖厝。由於祖厝屋齡已逾50年，屋瓦塌陷、搖搖欲墜，危險程度比四湖鄭家更甚，急需拆除重建。

希望義工團明天先拆除危樓，要以9月25、26，以及10月2、3日的2個周末，一共4個工作天時間，幫沈家蓋出安穩牢固新屋，預定10月3日完工，讓一家人睡覺時不再提心吊膽。

義工 阿嬤

延伸閱讀

環團吹哨要求脫煤 雲林縣府：支持發電煤轉氣

雲林社工師自爆找安置少女性交易 80萬和解二審判緩刑

雲林麥寮、崙背交通要道改善計畫　縣道156斥資2億全面升級

大陸蚵和台灣蚵很難分辨 雲林漁民教大家小撇步

相關新聞

落實居住正義！ 台南辦都更招商取得500戶公營住宅

為落實「希望家園」理念，台南市已陸續完成二空新村A、B區、精忠二村及東區平實一期都市更新開發招商程序，另自強新村、大鵬五...

台南海淡廠遇民意反對 南水局：開發多元用水因應風險

水利署規畫在台南市將軍區青鯤鯓的鹽田興建海水淡化廠，面積約17公頃，預估5年興建完成，每天可提供20萬公噸海淡水，水利署...

黃敏惠購超萌鯊魚玩偶 「IKEA Hej」行動店嘉義今開幕

IKEA全球首創「IKEA Hej」貨櫃行動商店，今天下午3點在嘉義市文化公園開幕，IKEA宜家家居集團董事凌思卓、嘉義...

台南海水淡化廠說明會居民反彈中途退席 水利署回應了

經濟部水利署規畫在台南將軍區青鯤鯓興建海水淡化廠，今在當地開說明會，預估5年後完成，每天可供應20萬噸，讓大台南供水更穩...

黃敏惠提縣市合併先談合作 蔡易餘樂見

新竹市長林智堅拋出新竹縣、市合併議題，與竹市同時升格的嘉義市，縣市合併再掀話題；針對市長黃敏惠提縣市合作，才是對縣市民最...

雲林縣運選手臥虎藏龍 23人次破大會紀錄縣府頒獎慰勉

雲林縣110全縣運動會上月落幕，縣長張麗善今天接見破大會紀錄的選手並頒發獎勵金，她說，此次學生組最大贏家是北港鎮北辰國小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。