廢棄菱角殼變烏金 台南官田文創商品吸睛

台南市官田區盛產菱角，區公所與崑山科技大學合作，輔導地方成立社區合作社，回收農民丟棄的菱角殼製成菱殼炭，再融入創意設計等元素，將廢棄物變成實用的人氣文創商品。

官田區長陳仁偉今天告訴中央社記者，官田有「菱角之鄉」美名，但大量廢棄的菱角殼也成為環保難題，區公所與崑山科大合作，輔導地方成立官田烏金社區合作社推動菱角殼回收，利用高溫低氧上方點火法，經過攝氏1000度高溫製成菱殼炭。

陳仁偉說，菱殼炭具有多孔隙特性，容易吸附雜質、異味，用來清淨空氣、淨化水質、改善土壤效果都很好，再交由產業界研發相關文創商品，多項產品已逐漸打出知名度，菱角殼回收數量也逐年增加，已成為地方創生指標。

陳仁偉表示，市府推動官田171線道路旅遊路線，可串聯葫蘆埤、阿扁祖厝附近的官田惠安宮、官田水雉生態教育園區等景點，菱炭生活館也值得遊客造訪，對在地元素及特色產品都有更進一步認識。

官田公所並協助青創團隊進駐前總統陳水扁故鄉西庄的一處閒置老屋，打造成具青創培育及產品行銷的多功能場域，成立「菱炭森活館」，由那顆炭公司主導營運，館內有菱炭森活、炭活美學、地方特產、社區好物等主題區，也賣輕食飲品，具文創風格的空間設計也成為官田特色場域。

那顆炭公司專案經理李芷萱表示，隨菱殼炭製作品質精進，應用範圍也愈來愈廣，團隊研發出異味吸附包、手工皂，及口罩、涼感巾、袖套等機能性紡織產品，都是相當受歡迎產品。