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黃敏惠購超萌鯊魚玩偶 「IKEA Hej」行動店嘉義今開幕

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
IKEA全球首創「IKEA Hej」貨櫃行動商店，今天下午3點在嘉義市文化公園開幕，受限室內1樓18坪、僅容納14人，場外聚集不少人潮等待入場。記者卜敏正／攝影
IKEA全球首創「IKEA Hej」貨櫃行動商店，今天下午3點在嘉義市文化公園開幕，受限室內1樓18坪、僅容納14人，場外聚集不少人潮等待入場。記者卜敏正／攝影

IKEA全球首創「IKEA Hej」貨櫃行動商店，今天下午3點在嘉義市文化公園開幕，IKEA宜家家居集團董事凌思卓、嘉義市長黃敏惠、市議會議長莊豐安等人參加開幕式、入場參觀，黃還採購「鯊魚玩偶」，受限室內1樓18坪、僅容納14人，場外聚集不少人潮等待入場。

今天的開幕儀式中，凌思卓贈送達拉馬給黃敏惠，黃敏惠也回贈台灣檜木燒烙畫，並表示嘉義人期待IKEA已經很久，嘉義市一直以來透過設計、美學、人文及生活態度等創造家的感覺，也期許藉由IKEA國際品牌設計能量，跟所有市民對話，帶動嘉義市設計能量，讓台灣設計展更多元、豐富。

凌思卓說，IKEA全球首創「IKEA Hej」貨櫃行動商店，選擇落腳嘉義市，是回應雲嘉南地區對IKEA的殷殷期盼，期望讓IKEA為大家帶來更多源源不絕的居家佈置靈感，為大多數人創造更美好的生活。

IKEA Hej行動商店這次提供最暢銷近百件商品，包含嘉義消費者喜歡的收納與餐具類別商品，全台最受歡迎鯊魚玩偶，並販售嘉義限定「莓果派對霜淇淋」，獨特的貨櫃外觀也成為熱門拍照打卡點。開店期間來店申辦卡友，即贈超萌限量零錢包；宜家卡卡友於本月8日至15日，在行動商店消費就送限量超萌鯊魚口罩乙組 。

IKEA宜家家居集團董事凌思卓、嘉義市長黃敏惠、嘉義市議會議長莊豐安等人都參加開幕式。記者卜敏正／攝影
IKEA宜家家居集團董事凌思卓、嘉義市長黃敏惠、嘉義市議會議長莊豐安等人都參加開幕式。記者卜敏正／攝影
「IKEA Hej」嘉義行動店今天開幕，黃敏惠入場採購超萌鯊魚玩偶。圖／嘉義市政府提供
「IKEA Hej」嘉義行動店今天開幕，黃敏惠入場採購超萌鯊魚玩偶。圖／嘉義市政府提供
IKEA 超萌鯊魚玩偶，是許多人的最愛。記者卜敏正／攝影
IKEA 超萌鯊魚玩偶，是許多人的最愛。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（右五起）、IKEA宜家家居集團董事凌思卓、市議會議長莊豐安等人都參加開幕式。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（右五起）、IKEA宜家家居集團董事凌思卓、市議會議長莊豐安等人都參加開幕式。記者卜敏正／攝影

IKEA 嘉義

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