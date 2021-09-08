台南海水淡化廠說明會居民反彈中途退席 水利署回應了

經濟部水利署規畫在台南將軍區青鯤鯓興建海水淡化廠，今在當地開說明會，預估5年後完成，每天可供應20萬噸，讓大台南供水更穩定，出席近200名鄉親憂心衝擊當地養殖業及恐捕不到魚衝擊生計，約9成居民反彈中途退席， 地方直言，未來興建案阻力不小。

水利署南區水資源局下午指出，先前因應疫情三級管制措施，已在7月8日以視訊辦理，今又在將軍區鯤鯓鯤溟里聯合活動中心舉辦實體會議，讓外界更清楚內容並表達意見。目前國際上海水淡化技術已相當先進成熟，海淡廠具有工期短，可提供穩定、安全及優質水源等優勢。而台南地區用水大多仰賴水庫供應，供水來源太過單一，推動多元化水資源開發計畫有必要性，對地方意見將呈報給上級參考。

這座海水淡化廠，預計落腳台61線西濱快速公路旁，位於將軍區青鯤鯓南26線道與南25-1線道間，約17公頃，為國有財產署所有廢棄鹽田，全案將排入環評專案小組審查，經環評通過後，預估5年後完成，工程費約84億元，規畫逆滲透法（RO）製水，納入公共給水系統供水。

今上午說明會約200名鄉親出席，市議員陳昆和、方一峰、蔡蘇秋金、謝財旺等人也來關心，陳昆和服務處人員也在現場發放傳單，痛斥海淡廠恐造成生態浩劫。陳還詢問與會鄉親是否贊成興建，結果一面倒舉手反對。方一 峰也認為當務之急，應要檢討水源調度減少浪費。

「才被太陽光電騙，現在又要蓋海水淡化廠，政府不要做一套說一套！」七股龍山里長王文財及青鯤鯓多名養殖戶也怒批，去年光電業者施工前，未在地方開說明會就草率施工，工人幾乎從外地調派，未提供在地實質就業機會，會場一度鼓譟附和，200人中約逾9成說明會進行一半，已集體起身離去表達不滿。

鯤鯓里長周益東、青鯤鯓社區發展協會理事長李俊男則力勸居民「聽看看」再決定，周益東說，之前光電案引發民怨未歇，地方反彈聲浪強烈，海水淡化廠興建當然會有阻力，「能不要建，最好不要建」。