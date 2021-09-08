因應疫情 台南禁止中秋大型社區烤肉活動

新北市爆發幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案，台南市長黃偉哲今天表示，台南禁止中秋大型社區烤肉活動，但家戶烤肉不禁止，也不鼓勵。

面對COVID-19疫情下的中秋節，黃偉哲今天接受媒體聯訪時指出，距離中秋節還有13天，市府持續動態檢討，目前市府禁止中秋大型社區烤肉活動，但在自家陽台、家門前烤肉不禁止，也不鼓勵，未來將視疫情做機動調整。

黃偉哲表示，新北有幼兒園爆發群聚，新北市政府已做出較嚴格規定，餐廳全面停止內用，只是每個縣市因自身疫情及他縣市疫情，都有自己的考量，台灣是一日生活圈，利用高鐵、台鐵、國道客運或自己開車，就會到其他縣市，如今台南疫情風險較低，市府將持續注意他縣市疫情發展。

至於是否鼓勵中秋節不返鄉，黃偉哲說，現階段台南還未鼓勵中秋節不返鄉，除非進入第3級警戒，才會建議不要返鄉。