黃敏惠提縣市合併先談合作 蔡易餘樂見

新竹市長林智堅拋出新竹縣、市合併議題，與竹市同時升格的嘉義市，縣市合併再掀話題；針對市長黃敏惠提縣市合作，才是對縣市民最有利。嘉義縣立委蔡易餘說，他對黃敏惠合作表達認同，樂見合作，在合作前要先一起解決縣市問題。

蔡易餘說，當初嘉市鐵路高架化要把調度場放水上鄉，他們花很多時間協調，提出符合水上鄉親期盼大平台方案，才順利解決，請市長能先一起解決縣市區域周邊問題，讓之後合作縣市共榮共存。

嘉市湖子內焚化廠緊鄰水上民生社區、寬士村及中埔三和地區，受空汙影響，沒有里鄰補助回饋，對水上、中埔鄉親不公平，請市府協調焚化爐里鄰補助！

嘉市生活廢水長期流入太保市埤麻腳、麻魚寮、水虞厝中，飄出惡臭味，嘉市施作汙水處理廠工程，但下游整治部份若依原時程需好幾年才能完工，建議把第三期下游改善汙水處理工程併入第二期進行，改善市區下游東太保地區長期排水溝惡臭問題！

水上鴿溪寮淹水問題，從「823」水災以來，問題都出於嘉市紅瓦里，沒有對外排水，將水抽至鴿溪寮，鴿溪寮水溝承載嘉縣雨量很大，水沒排出又進來，間接造成鴿溪寮淹水，請市長一起解決，改善紅瓦里通往鴿溪寮排水設施，讓兩縣市不在淹水。

蔡易餘強調，縣市分治近40年，兄弟登山各自努力，但地緣關係密不可分，很多議題是需要一起合作，未來也希望和市長一起合作推動各項市政，但在縣市合作前，請市長解決縣市生活問題，才有利於以後合作順暢，縣市共榮！

針對合併議題，黃敏惠說，只要對市民有利，就會努力去做，縣市談合併之前，先談合作，要能合作最重要，因為縣市互利共榮、一起合作及努力，才是人民之福。針對蔡易餘所提問題，市府不回應。