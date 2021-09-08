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雲林縣運選手臥虎藏龍 23人次破大會紀錄縣府頒獎慰勉
雲林縣110全縣運動會上月落幕，縣長張麗善今天接見破大會紀錄的選手並頒發獎勵金，她說，此次學生組最大贏家是北港鎮北辰國小，在接力、競走等項目達13人次破紀錄，社會組跳高則有3名選手破紀錄，其中張騰仁是今年全中運破大會紀錄得主，此次績優選手下月將參加全國運動會，縣府也調升每人每日補助金，希望鼓勵選手衝出佳績，重振「體育王國」美譽。
張麗善表示，今年縣運田徑項目共有10項23人次打破大會紀錄，北辰國小選手包辦3項13人次，包括5年級女童組400公尺接力、800公尺接力及3千公尺競走；另華山國小跳高選手韓宥琪、二崙國小鉛球選手林芷誼也都獲得不錯成績。
張麗善指出，社會組跳高有3位選手破大會紀錄，跳高男將張騰仁也是全中運大會紀錄得主，女將李晴晴、張喬茵等皆是雲林縣績優選手，今天按每項運動項目發放5000元慰勉選手與教練，期許大家再接再厲。
縣府表示，此次獲獎的績優選手，加上目前在國家訓練中心接受鏈球訓練的選手曾筱晴，由西螺鎮選手張秝羚、張秝榕、廖鈺昕、林喬安組成的接力團隊等，都將是代表雲林縣參加下月全運會的主力選手，縣府也加碼補助金，從每人每日500元提高到800元，額度高居全國第3，希望爭取更好成效。
張麗善說，為推廣專業運動，縣府近期陸續增聘15位不同運動種類的專業教練，目前已達49位在重點學校培育人才，且多是聘用縣內的績優選手，薪水待遇比照正式教師，不僅為他們找到未來出路，也讓運動員生涯獲得相對穩定。
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