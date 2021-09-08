台南海淡廠遇民意反對 南水局：開發多元用水因應風險

水利署規畫在台南市將軍區青鯤鯓的鹽田興建海水淡化廠，面積約17公頃，預估5年興建完成，每天可提供20萬公噸海淡水，水利署今天在當地舉辦環評說明會，居民多數反對還退席抗議，南水局表示，針對民眾意見逐一紀錄、回應，民眾日後也可到環保署「環評開發案論壇」公告區留下意見。

南水局先前因應疫情三級管制措施，已在7月8日以視訊方式辦理，今天在將軍區鯤鯓鯤溟里聯合活動中心舉辦實體會議，讓更多民眾及關心該計畫的人士瞭解計畫內容並表達意見。

南水局表示，台南地區用水有9成以上是仰賴水庫水源，並且剛經歷百年大旱帶來長達約4個月的減量供水、嘉南灌區一期作停灌等情境，2014年、2015年、2017年、2018年及2020年也有程度不一的枯旱情況，為進一步降低供水風險、滿足台南地區中長程用水需求，水利署水利規劃試驗所規畫在台南將軍區青鯤鯓興建日產水量20萬立方公尺的海水淡化廠，目前由南區水資源局擔任開發單位辦理環評程序中。

南水局指出，目前國際上海水淡化技術已相當先進成熟，台灣四面環海，具備海淡廠發展潛力，因海淡廠具有工期短，可提供穩定、安全及優質水源等優勢。台南地區用水大多仰賴水庫供應，供水來源太過單一，推動多元化的水資源開發計畫有其重要性與必要性，感謝今天參與會議民眾提供寶貴意見，將由水規所及南水局納入後續規畫考量。