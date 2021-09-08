台南六甲外環道1期完工 建構完整交通線

為提升溪北地區聯外交通網，台南市政府開闢「六甲西側外環南段道路工程」，在去年1期工程完工後，六甲地區民眾上下班時間可不需要經過市區，有效解決交通通勤。

台南市長黃偉哲今天視察2期工程，感謝營建署南區工程處工程團隊辛勞。他表示，1期工程完工後，相當程度解決六甲民眾的交通，尤其上下班時間可以不需要經過市區；現在2期工程延伸將更有幫助，希望明年上半年就能完工。

黃偉哲強調，下一個關注的焦點就是在南科，包括善化區、安定區相關的一些外環工程，因為南科就業人口相當多，每天上下班通勤交通流量需求相當大。另外是六甲及麻豆，不僅是因為地點接近南科，也接近一些傳統的工業區，像麻豆工業區的2期已漸次準備要完成，因應將來就業人口需要，市府需要未雨綢繆預作準備。

市府工務局長副局長陳世仁簡報指出，六甲都市計畫區已往西發展，並與官田地區包括官田工業區接壤，因此在六甲西側區位開闢外環道系統，對於六甲、官田兩地整體發展縫合將更具加乘效果，擴大生活圈，縮短交通時間。

「六甲西側外環南段道路工程」屬台南生活圈道路交通系統建設計畫辦理工程案，總長2.48公里，分3期開發，總經費新台幣6.36億元(中央負擔4.56億元，地方負擔1.77億元)。第1期北起中華路與和平街路口往南延伸，道路長度750公尺、路寬30公尺，在去年4月完工。2期工程起點銜接1期工程終點處，往東銜接市道165線，道路長度1.1公里、道路寬度30公尺，預計民國111年3月底完工。

3期工程西起銜接2期路段往東南方向至165線及市道171線，道路長度約690公尺、路寬20到30公尺，預定112年2月底完工，可大幅減少市區內交通壅塞情況，建構六甲、官田完整交通動線，往返國道3號烏山頭交流道更為便捷。