鳥類最愛的廣場實際凹陷難行 大埤公所斥資850萬大改造

雲林縣大埤鄉公所前廣場舊有地坪凹陷難行，更是鳥類排泄的首選之地，公所人員清了又清，仍無法完全改善門面與維護觀感，鄉長林森寳去年透過縣府向中央爭取到850萬元經費，歷經4個月施工期，今天終於完工；縣長張麗善說，廣場等同親民空間，啟用後不僅美化公所門面，打造舒適的洽公環境，也是民眾休閒、育樂及團體運動的好去處。

林森寳表示，公所前廣場因樹木浮根突起，也有部分地坪凹陷，年久失修，一旁的停車場路面品質也不堪使用、明顯粗劣，白天不但嚴重影響洽公民眾通行，與用路人行車安全，晚上也有很多民眾會到此散步，不過普遍反映使用感受不佳。

林森寳說，經縣府到公所協助，並會勘周邊環境後，也認定有立即改善必要，因此去年獲營建署城鎮之心計畫補助722.5萬元，加上公所自籌127.5萬元，終於有機會重新規畫設計，並在今年3月啟動環境品質改善工程。