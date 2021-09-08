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南市有補助!「落葉」不是無情物 化作「堆肥」更護花

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局鼓勵社區、學校收集落葉堆肥，讓資源永續循環再利用。圖／南市環保局提供
台南市環保局鼓勵社區、學校收集落葉堆肥，讓資源永續循環再利用。圖／南市環保局提供

台南市環保局推廣落葉堆肥，推出補助計畫，每案最高補助2萬元，即日起歡迎社區、里及學校踴躍申請。目前全市有80多處落葉堆肥站，年處理量292噸落葉，除了減少廢棄物，也成為公園植木的營養來源。

台南市長黃偉哲表示，社區、學校花草樹木多，落葉量可觀，若做成堆肥，除垃圾減量，也落實資源回收，製成的堆肥還能取代化學肥料，希望更多社區、學校加入落葉堆肥行列，資源永續循環再利用。

北區成德里推行「落葉堆肥」有成，背後推手是來自加拿大的孟崇德。孟崇德說，在加拿大幾乎家家戶戶都會做落葉堆肥，8年前開始帶著社區志工做落葉堆肥，在凱德公園設「落葉堆肥站」，收集來的落葉及雜草在堆肥站裡慢慢發酵、轉變成可作為肥料的腐植質，成為公園裡植木的營養來源，花草樹木綠意盎然，公園環境也更漂亮。

台南市有80多處落葉堆肥站，平均每天以10公斤的落葉、雜草等做堆肥，每年約處理292公噸落葉。局長謝世傑說，落葉做堆肥並灑水可以加速腐熟，視堆肥站大小，平均3到9個月就能轉化成腐植質，不僅省下肥料費用，也讓環境更美好。申請補助原則及說明會相關訊息，請至台南市廚餘多元利用資訊網https://reurl.cc/9rdRDX落葉堆肥站補助專區下載、查詢。

加拿大 校花 資源回收

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