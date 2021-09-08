璨樹颱風逼近 黃偉哲要求戒慎恐懼面對

璨樹颱風逼近，台南市長黃偉哲今天召開防颱整備會議，要求市府團隊莫掉以輕心，必須戒慎恐懼地面對，水庫清淤要不厭其煩地做，道路修補也不要拖拖拉拉。

黃偉哲今天在台南市防颱整備會議時指出，市府團隊莫因7月及8月颱風季節已過就掉以輕心，必須戒慎恐懼面對璨樹颱風；往年汛期前水庫都會清淤，但水庫蓄滿，淤積就又開始了，水庫清淤要不厭其煩地做。

黃偉哲表示，今年6月和7月強降雨，曾造成台南部份地區積淹水，因此，不管是應急性措施或治標性措施應儘速處理，工務單位須得特別注意道路塌陷，儘快解決，「菜不要吃隔夜菜，修補工作也不要拖拖拉拉」。

成功大學防災研究中心表示，璨樹颱風以每小時16轉19公里速度向西轉西北西往台灣東南方海域接近，後續有機會通過南台灣或鄰近海域，對南部地區造成威脅，台南有可能被列入颱風警戒區，但對台南風雨影響程度，仍視颱風靠近時離台灣的遠近。

市府表示，璨樹颱風影響台灣最顯著時間，預估在10日至12日，颱風也有增強趨勢，台灣西南沿海將有長浪發生，市府將視暴風圈範圍公告警戒區，民眾勿在沿海及溪流地區觀浪、戲水、從事海上漁業等活動。