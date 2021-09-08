聽新聞
test
0:00 / 0:00
節水滴灌提升溫室小果番茄品質增加收益 果農現身見證
嘉義縣太保市是國內設施小果番茄大本營，果農呂藍平投資5分地溫室小番茄，為因應極端氣候，採用節水滴灌技術，度過去年底起到上半年，長達半年乾旱考驗，不僅提升小果番茄品質，減少裂果，還增加2成收益，上午台南區農改場與市農會在呂藍平過溝里農田溫室，舉辦觀摩會，農友出席踴躍。
觀摩會由台南區農改場長楊宏瑛主持，農會總幹事黃麗貞出席，介紹小果番茄水分管理模式，說明節水灌溉補助，呂藍平經驗分享；目前設施小果番茄約600公頃，80%以溝灌方式給水，約50％灌溉水逕流至地下水層，除水資源浪費及田間管理不便，難配合生育期進行精準水分管理，影響果實品質與農民收益。
農改場專家說明滴灌及水分管理技術，展示滴灌設備組成及水質處理方式，呂藍平說，採節水滴灌設施技術，減少裂果，增加收益，節水滴灌設施還有政府補助，滴灌帶材料要定期汰換，安裝操作方便，他的小果蕃茄品質佳，販售全聯及台北果菜市場。
台南農改場說，去年食用番茄3989公頃，小果番茄1800公頃，設施小果番茄600公頃，3分之2集中嘉縣市，8成以上農民採溝灌方式給水，由定植至採收結束為時約8至9個月，每公頃溝灌用水量4020至6030公噸，50％水流失，造成水資源浪費，容易出現裂果、臍腐病等生理異常，影響農民收益；利用滴灌方式，不僅節省用水，並可配合生育期精準給水，提高果實品質，降低裂果發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言