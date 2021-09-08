節水滴灌提升溫室小果番茄品質增加收益 果農現身見證

嘉義縣太保市是國內設施小果番茄大本營，果農呂藍平投資5分地溫室小番茄，為因應極端氣候，採用節水滴灌技術，度過去年底起到上半年，長達半年乾旱考驗，不僅提升小果番茄品質，減少裂果，還增加2成收益，上午台南區農改場與市農會在呂藍平過溝里農田溫室，舉辦觀摩會，農友出席踴躍。

觀摩會由台南區農改場長楊宏瑛主持，農會總幹事黃麗貞出席，介紹小果番茄水分管理模式，說明節水灌溉補助，呂藍平經驗分享；目前設施小果番茄約600公頃，80%以溝灌方式給水，約50％灌溉水逕流至地下水層，除水資源浪費及田間管理不便，難配合生育期進行精準水分管理，影響果實品質與農民收益。

農改場專家說明滴灌及水分管理技術，展示滴灌設備組成及水質處理方式，呂藍平說，採節水滴灌設施技術，減少裂果，增加收益，節水滴灌設施還有政府補助，滴灌帶材料要定期汰換，安裝操作方便，他的小果蕃茄品質佳，販售全聯及台北果菜市場。