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台南議長郭信良化身一日站長 助華山孤老度中秋
中秋節將至，華山基金會發起「愛老人中秋亮起來」公益計畫，今天台南市安南天使站邀請台南市議長郭信良擔任一日站長，與慈聖宮慈善會等共同消毒並分裝中秋防疫關懷禮，希望讓收到禮物的長輩能感受滿滿關懷與溫暖。
基金會指出，今年因新冠肺炎疫情影響民生經濟，經費募集格外辛苦，為了讓1300名弱勢長輩都能在中秋前夕拿到防疫關懷禮，站長無不加緊腳步，用各種方式推廣公益訊息。慈聖宮得知後，號召愛心單位一起努力，郭信良也在了解今年募款困難狀況後，伸出援手，補足關懷禮不足的部分並擔任一日站長，將物資裝入袋中。
郭信良說，今天來做志工是希望喚醒大家對弱勢的重視，尤其在中秋佳節，有大家的愛心和鼓勵可以讓他們很滿足，希望大家共襄盛舉，讓弱勢感到社會的溫暖與愛心。
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