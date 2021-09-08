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環團吹哨要求脫煤 雲林縣府：支持發電煤轉氣

中央社 / 雲林縣8日電

環團今天在雲林縣府前吹哨，要求雲林縣脫煤；環保局表示，在公安、環境評估無虞下，絕對全力支持燃煤轉燃氣發電，而麥寮電廠燃煤機組除役後，將不再核發燃煤許可證。

台灣健康空氣行動聯盟等環團今天到雲林縣府演行動劇「吹哨行動催醒麗善」，要求麥寮電廠與六輕16座汽電共生廠，由燃煤改為燃天然氣，雲林縣要與台中市、新北市一樣，宣告脫煤。

雲林縣環保局長張喬維今天到場瞭解環團的訴求，他說，縣長張麗善昨天已表示，雲林縣除了重視空污的改善，也重視燃煤轉燃氣的公安問題，若能確保公安、環境評估無虞，她絕對全力支持燃煤轉燃氣。

張喬維表示，麥寮電廠燃煤機組預定2025年除役，屆期將不再核發燃煤許可證；在汽電共生廠轉型部分，今年7月已舉辦「雲林縣空氣污染與能源轉型諮詢」會議，各方專家與台塑集團代表，針對天然氣接收站的安全性及可能洩露甲烷影響環境等問題，深入評估及討論。

環保局副局長黃富義表示，能源轉型早就在做了，但雲林縣不只要污染轉型，更需兼顧安全；未來離島工業區除持續進行能源轉型，亦推動設置空氣品質維護區及太陽能光電裝置等節能減污措施。

另外，站在雲林縣民立場，呼籲中央應妥善規劃全國能源供應與平衡區域發展，而非讓中南部民眾長期蒙受污染排放對健康的威脅。

公安 空污

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