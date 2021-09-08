台南六甲外環道明年完工 再拚南科周邊善化麻豆等交通

台南六甲西側外環南段道路工程由六甲西側外環南段道路經過六甲區及官田區，總長2.48公里，分3期開發，總經費約6.36億元；2020年4月已完成第一期道路開闢；目前2、3期工程都在積極進行中，市長黃偉哲今天前往工地視察，預計明年上半年完工，解決六甲、官田地區的交通瓶頸。

黃偉哲表示，六甲外環道的一期工程在完成之後，相當程度解決六甲民眾的交通，尤其上下班時間可以不需要經過市區，2期工程的延伸將會更有幫助，希望預計明年上半年就能夠完工。這項工程對照西港的外環道，西港的外環道已將近10幾年沒有辦法完工，反觀六甲的外環道，大概再不到一年就可以完工，顯見任何工程的事先調查作業很重要，能夠先避開一些古蹟或遺址，能讓工程順利進行，希望曾文區或北門區的一些外環工程都能有效率地完成。

黃偉哲強調，下一個關注的焦點就是在南科，包括善化區、安定區相關的一些外環工程，因為南科就業的人口相當多，每天上下班通勤的交通流量需求相當大，另外是六甲及麻豆，相關的交通建設也是關注的重點，不僅是因為接近南科，也接近一些傳統的工業區，像麻豆工業區的二期已經快完成，將來因應就業人口的需要，市府都需要未雨綢繆預作準備。

市府工務局長副局長陳世仁指出，六甲的都市計畫區已往西發展，並與官田地區包括官田工業區接壤，因此在六甲西側區位開闢外環道系統，對於六甲區與官田區的地區整體發展縫合，將更具加乘效果，擴大生活圈，縮短交通時間。未來3期工程均開闢完成啟用後，可減輕市道165線及南118線等聯外道路交通負荷，提升六甲地區生活環境與居住品質，除可使往返國道3號烏山頭交流道的交通便捷外，使六甲及官田地區整體道路系統路網結構更趨完整，對於未來地方和觀光產業發展將有很大的幫助。