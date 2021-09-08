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疫苗施打量大企業團體捐6萬1c.c.空針 協助嘉義縣抗疫

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣建築師公會繼捐7200支1c.c.空針，今天再捐2萬5000支；嘉義南區扶輪社、弘安藥妝生活館公司愛心不落人後，合力捐贈3萬1200支。圖／嘉縣府提供
嘉義縣建築師公會繼捐7200支1c.c.空針，今天再捐2萬5000支；嘉義南區扶輪社、弘安藥妝生活館公司愛心不落人後，合力捐贈3萬1200支。圖／嘉縣府提供

嘉義建築師公會繼8月6日捐贈7200支1c.c.空針，今天再度捐贈2萬5000支；嘉義南區扶輪社、弘安藥妝生活館公司愛心不落人後，合力捐贈3萬1200支，縣長翁章梁上午頒發感謝狀，感謝公會及社長陳俊男共同抗疫，空針將在23日校園全面接種使用。

ＡＺ、莫德納疫苗施打，用1c.c.空針抽打0.5c.c，但衛福部核撥3c.c空針，1c.c.空針缺貨，翁章梁說，疫苗是珍稀資源，3c.c空針抽取浪費，感謝嘉縣建築師公會、嘉義南區扶輪社和弘安藥妝生活館在各縣市搶貨1c.c.空針時，爭取到貨捐贈縣府，以1c.c.抽取，每瓶疫苗能多出1到2劑施打，覆蓋率更快上升。

建築師公會理事長涂志明說，在地專業團隊有義務從事公益活動，爭取空針，「回報縣府對我們的支持。南區扶輪社長陳俊男表示，空針數量可加快疫苗效率，設備愈齊全，施打愈順利，覆蓋率才會上升，希望拋磚引玉，讓更多企業社團跟進。

衛生局長趙紋華說，防疫期間各界善心不斷湧入，如採檢艙、面罩、防護衣、手套等，皆是不可少的物資，嘉義縣廣設接種站，全面展開疫苗接種，提升社區防護力。

面對新一波疫情，疫苗是基本防護力，鼓勵大家上1922網站或健保快易通意願登記，並提醒，若第一劑是透過COVID-19公費疫苗預約平台登記接種，第二劑無須再登記，待符合資格或收到簡訊後即可預約。

嘉義縣建築師公會繼捐7200支1c.c.空針，今天再捐2萬5000支；嘉義南區扶輪社、弘安藥妝生活館公司愛心不落人後，合力捐贈3萬1200支，縣長翁章梁檢視空針贈品。圖／嘉縣府提供
嘉義縣建築師公會繼捐7200支1c.c.空針，今天再捐2萬5000支；嘉義南區扶輪社、弘安藥妝生活館公司愛心不落人後，合力捐贈3萬1200支，縣長翁章梁檢視空針贈品。圖／嘉縣府提供
嘉義縣建築師公會繼捐7200支1c.c.空針，今天再捐2萬5000支；嘉義南區扶輪社、弘安藥妝生活館公司愛心不落人後，合力捐贈3萬1200支，縣長翁章梁（前排右五）上午頒感謝狀。圖／嘉縣府提供
嘉義縣建築師公會繼捐7200支1c.c.空針，今天再捐2萬5000支；嘉義南區扶輪社、弘安藥妝生活館公司愛心不落人後，合力捐贈3萬1200支，縣長翁章梁（前排右五）上午頒感謝狀。圖／嘉縣府提供

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