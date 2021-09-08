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台南紅柚下周採收 農業局籲做好防颱準備

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
中度颱風「璨樹」昨天生成，台南市政府今天開防颱整備會議。記者鄭維真／攝影
中度颱風「璨樹」昨天生成，台南市政府今天開防颱整備會議。記者鄭維真／攝影

中度颱風璨樹持續增強中，台南市政府今天開防颱整備會議，指出周六、日為最接近台灣的時間，以目前路徑暴風圈侵襲台南的機率為39％，各局處已陸續完成整備，人員也隨時啟動待命，由於下周紅柚將進入採收期，農業局呼籲農民盡早做好防颱準備。

南區氣象中心指出，若璨樹的預測路徑不變，9月11日清晨會開始接觸台灣附近海域，10日西南部要提防長浪，暴風圈侵襲台南市的機率為39％。成大防災中心表示，本周六、日影響台灣西側，為最接近台灣的時間，11到13日受颱風及其外圍環流影響，各地區有短暫陣雨或雷雨，對台南市風雨影響程度仍須視颱風接近時離台灣的遠近。

台南市長黃偉哲主持會議時表示，這次颱風增強速度很快，移動速度也不慢，目前看來是今年比較接近台南的颱風，如果路徑不變，對台南影響會比較大，因此提早開整備會議，以高規格、戒慎恐懼的態度來防颱。

農業局長李建裕指出，麻豆紅柚約200多公頃，預計下周要採收，大白柚大概要再1個半月採收，呼籲農民做好排水，固定好果樹。

水利局長韓榮華表示，今天已通報轄管滯洪池做好預降洩準備，抽水站57座、抽水機組451台，目前L型擋板有1688片，市府已向水利署調度1000片，預計明天會到。另外，易淹水區域如麻豆、中西區沙卡里巴、小東地下道等都有增設抽水機組。警察局長方仰寧也指出，針對地下道、太子涵洞等都會做最佳掌控，避免車輛涉險。

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