南鐵最後拆遷戶點交 警民一度對峙未釀衝突

台南鐵路地下化工程北區最後2戶半拆戶已完成施工，今天上午點交還給屋主，屋主、抗爭學生與鐵道局、警方又因圍籬拆除問題一度對峙，最後理性協調進行點交，未釀衝突。

鐵路局中部工程處完成台南鐵路地下化工程北區黃家2戶半拆戶的拆除工作，今天上午點交，將房屋還給屋主黃春香，多名參與抗爭學生仍待在原地為屋主把關爭權益，台南市警局第五分局也部署警力戒備。

屋主、抗爭學生和中工處、警方因圍籬拆除問題意見不一，一度對峙，互不相讓，最後雙方各退一步，進行點交程序。

台南鐵路地下化工程沿線共340戶拆遷戶，北區黃家是最後2戶，中工處8月20日執行強制封鎖後拆除，也讓這個工程得以順利推動，預定民國115年完工。