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台南推廢菱角殼再利用 宮廟添環保文創風

中央社 / 台南8日電

台南市官田區公所與產、學界合作，將廢棄的菱角殼製成菱殼炭後發展出多種商品，今天於官田惠安宮舉辦菱炭御守、菱炭香等宗教禮俗新品發表會，盼增加應用範圍。

官田區公所與前總統陳水扁故鄉西庄在地信仰中心惠安宮合作，以在地材料菱殼炭發展出菱炭御守、炭吉扇、菱炭香等文創商品，搭配惠安宮主祀神祇媽祖的可愛Q版圖案，盼為傳統宗教信仰增加新元素。

官田區長陳仁偉表示，官田是「菱角之鄉」，官田烏金社區合作社團隊將廢棄的菱角殼經過攝氏1000度高溫製成菱殼炭，具有清淨空氣、淨化水質、改善土壤等效果，可應用在許多用途。

陳仁偉表示，此次與官田惠安宮合作開發的菱炭御守，就是利用菱殼炭高密度孔洞，像海綿會吸水般的特性，將菱殼炭造粒化後倒入精油，鎖住精油慢慢釋放，達到芳療效果，舒緩身心；而將菱殼炭加入傳統沉香製成的菱炭香，於拜拜時使用可有效降低粒狀污染物，製程也能有固碳的環保功效。

台南市長黃偉哲出席發表會致詞時表示，文化的傳承下去要讓年輕人能夠接受傳統宗教禮俗，不能只用傳統方式，商品與文化結合是最好的方式，像台中大甲鎮瀾宮也做了Q版媽祖，現在官田惠安宮也有文創產品的發表。

黃偉哲表示，市府接下來還會輔導開拓更多具環保概念的文創商品，像牡蠣殼也是很適合的方向，希望能像菱炭文創商品一樣成功。

文創 信仰

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